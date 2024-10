Das Hardcore-Action-RPG The First Berserker: Khazan zeigt Viper-Boss im neuen Trailer

Nexon hat kurz vor der beginnenden Closed-Beta zu The First Berserker: Khazan einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Das Video zeigt einen bedrohlichen Viper-Boss aus dem Hardcore-Action-RPG.

Ausgewählte SpielerInnen werden in der Technical Closed Beta vom 11. bis zum 20. Oktober 2024 die ersten drei Missionen auf PlayStation 5 und Xbox Series ausprobieren können. Noch bis zum 6. Oktober könnt ihr euch auf der Website registrieren.

„Die Technical Closed Beta umfasst insgesamt drei Kapitel des Spiels, was bis zu 10 Stunden an Gameplay-Inhalten entspricht und beginnt mit den Regionen, die erst kürzlich bei der Gamescom und der Tokyo Game Show zu sehen waren“, erklärt man zur Beta.

„Der neue Trailer präsentiert das riesige, drakonische Biest namens Viper, das Khazan durch das Schloss verfolgt, nachdem er dessen Armee dezimiert hat. Am Ende stehen sie sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber, bevor der eigentliche Kampf entbrennt“, erläutert Nexon zum Video.

In The First Berserker: Khazan verschlägt es euch in die Rolle der titelgebenden Figur Khazan, die sich während ihrer Flucht aus dem Exil in der eisigen Tundra in Soulslike-Manier gegen eine Vielzahl an Soldaten, Monstern und Bestien in actionreichen Kämpfen zur Wehr setzt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The First Berserker: Khazan, Nexon, Neople