Die Neuerscheinungen im Oktober 2024 – mit Silent Hill, Mario Party, Alan Wake und mehr

Neuer Monate, neue Games. Und im Oktober ist die Liste lang, sie ist wirklich lang. Unsere Auswahl der Neuerscheinungen ist bekanntlich nur eine Auswahl und schon die kann sich sehen lassen.

Allen voran erscheinen Spiele wie Metaphor: ReFantazio, Silent Hill 2 Remake, Dragon Ball: Sparking! ZERO oder Super Mario Party Jamboree, aber auch Unknown 9: Awakening und Sonic X Shadow Generations.

JRPG-Fans kommen mit Ys X: Nordics und Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven auf ihre Kosten. Indie-Fans interessieren sich möglicherweise für Europa oder Amber Isle. Und dann wäre da noch Shin chan: Abenteuer in Kohlenburg!

Für Fans des Haptischen gibt es mit der nachträglichen Handelsversion zu Alan Wake 2 ein echtes Highlight. Eine neue Chance gibt es mit der Final Fantasy I – VI Anniversary Edition. Mobile-Fans schauen der Veröffentlichung von Disney Pixel RPG und Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket entgegen. Welches sind eure Must-Haves im Oktober? Seht nachfolgend unsere Auswahl!

Oktober 2024

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team