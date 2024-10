Bandai Namco zeigt das stylische Eröffnungsvideo zu Bleach: Rebirth of Souls

Bandai Namco und Entwickler Tamsoft haben das Eröffnungsvideo zu Bleach: Rebirth of Souls veröffentlicht. Es geht derzeit Schlag auf Schlag: erst zur Tokyo Game Show hatte man den Zeitraum für die Veröffentlichung auf Anfang 2025 eingegrenzt.

Das Fighting-Game verspricht eine originale Story von Autor Tite Kubo. Die Musik steuert Takeharu Ishimoto bei. Ihn kennen wir von langjährigen Arbeiten für Square Enix, darunter The World Ends With You und diverse Final-Fantasy-Ableger wie Type-0, Dissidia oder Before Crisis.

Die Manga-Serie Bleach erzählt die Geschichte des 15-jährigen Schülers Ichigo Kurosaki, der seit seiner Geburt Geister sehen kann und die Kräfte eines Shinigami erhält. Er macht sich auf den Weg, um die Shinigami Rukia Kuchiki zu retten. Bleach: Rebirth of Souls erscheint für PlayStation, Xbox Series und PCs.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: Bleach: Rebirth of Souls, Bandai Namco, Tamsoft