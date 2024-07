Das war … Kalenderwoche 29/2024

Wir befinden uns derzeit ein wenig im Sommerloch mit Gerüchten, Kontroversen und einigen kleineren Neuankündigungen. Es wird also durchaus nicht langweilig! Zudem hatten wir diese Woche auch noch ein Review sowie eine Kolumne für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei einigen Händlern ist ein Tales of Xillia Remastered aufgetaucht. Gut möglich, dass Bandai Namco hier konkrete Pläne verfolgt, obwohl es dazu natürlich noch keine offizielle Ankündigung gibt. Das Original erschien im Jahr 2011.

Ende Monat schließt der Xbox 360 Store. Das hat nun zur Folge, dass der Preis von physischen Spielen steigt. Es könnte sich also lohnen, kurz vor dem digitalen Aus der Spiele nochmals zuzuschlagen.

Bei erfolgreichen Spielen gibt es immer mal wieder Kontroversen. In den letzten Tagen war wieder einmal Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) an der Reihe.

Nintendo hat inzwischen den Emio-Teaser als Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club (Switch) aufgelöst. Auch daneben erreichten uns einige kleinere Neuankündigungen. Dem bewährten Free-to-play-Konzept zu folgen scheint Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil). Japanischer Horror verspricht hingegen Niraya of ■■ (PC) zu liefern. Wer Lust auf einen Survival-Sidescroller hat, sollte wohl Re:VER PROJECT -TOKYO- (PC) im Auge behalten. Arc System Works legt derweil mit der Fortsetzung River City Saga: Three Kingdoms Next (PS4, Switch, PC) nach und SNK kramt den Klassiker SNK vs. Capcom: SVC CHAOS (PS4, Switch, PC) nochmals hervor.

Ein spiritueller Nachfolger von Chibi-Robo ist mit koROBO (PC) angedacht, die Kickstarter-Kampagne beginnt schon morgen. Aus den Küchen von Devolver Digital folgt mit Forestrike (Switch, PC) ein Kung-Fu-Spiel. Ein Farm-Abenteuer im Cowboy-Setting gibt es in Cattle Country (PC) und The Karate Kid: Street Rumble (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) will für Retro-Schübe sorgen. Ein typischer Match-3-Puzzler verspricht Bleach Soul Puzzle (Mobil) zu werden.

Seit wenigen Tagen erhältlich ist Bō: Path of the Teal Lotus (PS5, Switch, Xbox Series, PC) und erhält gute Wertungen. Vor dem großen Gamescom-Auftritt hat Unknown 9: Awakening (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) schon mal mit Gameplay-Material vorgelegt. Den ersten richtigen Trailer konnten wir derweil zu .45 Parabellum Bloodhound (PC) genießen und das Otome 9 R.I.P. (Switch) hat den westlichen Termin erhalten. Ausführliche Einblicke wurden uns ins Online-Action-RPG Soulframe gewährt. Direkt aus Japan gibts einen längeren Trailer zu Death end re;Quest: Code Z (PS4, PS5, Switch), aus Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5, Xbox Series, PC) enthüllte man den nächsten Kämpfer und Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil) ist nun auch auf PlayStation und PCs in der Beta-Phase.

Mit dem Eröffnungsvideo und einem Neuzugang machte Hunter x Hunter: Nen x Impact (PS5, Switch, PC) auf sich aufmerksam. Aus einem Aprilscherz ist inzwischen mit Divine Dynamo Flamefrit (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ein echtes Retro-RPG geworden. Quasi ein isometrisches Pixel-Bloodborne könnte Chrono Sword (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) werden. Wenn ihr schon immer ein Dino-Dorf aufbauen wolltet, dann könnt ihr euch im Oktober mit Amber Island für PCs und Switch versuchen. Einen kurzen Gameplay-Einblick gab es in Homura Hime (PC), nächste Woche erscheint das Anime-Metroidvania Frontier Hunter: Erza’s Wheel of Fortune (PS5, PC) und aus Deutschland stammt das Pixel-RPG Drova – Forsaken Kin (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Einen Blick hinter die Kulissen gab es zum kommenden Metal Slug Tactics (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), welches neue Pfade beschreitet. Bereits nächste Woche können sich Horror-Fans auf die Switch-Portierung von Hollow Cocoon freuen. Im Dezember gibt es zu The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) noch zwei weitere Charaktere. Über mehrere kostenlose DLCs dürfen sich alle zukünftigen Käufer von REYNATIS (PS4, PS5, Switch, PC) freuen. An die neuen Zelda-Klassiker bei Nintendo Switch Online hat uns Nintendo mit einem Video erinnert. In der Indie Arena Booth bei der Gamescom gibt es auch in diesem Jahr viel zu sehen. Nur ein Fan-Werk ist die HD-2D-Interpretation von Pokémon Schwarz und Weiß. Im Oktober startet die Anime-Serie Dragon Ball DAIMA.

Damit kommen wir noch zum einzigen Review der Woche von JPGAMES. Die Sammlung Rocket Knight Adventures: Re-Sparked (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht) nimmt uns mit drei Klassikern mit in die 90er-Jahre. Die empfehlenswerte Neuauflage glänzt auch mit neuen Features.

Unsere neue Kolumne dreht sich ganz um Nintendo. Denn in letzter Zeit hat Nintendo wieder einmal sein eigenes Ding gemacht. Das ist oft positiv, manchmal jedoch auch fragwürdig.