Zwei Zelda-Klassiker: Nintendo erinnert an den Start von Four Swords bei Switch Online

Falls es so etwas wie einen „Pile of Shame“ für noch unveröffentlichte, aber fertige Spiele für Nintendo Switch Online gibt, dann scheint Nintendo ihn gerade leeren zu wollen. Schlag auf Schlag geht es derzeit mit den neuen Games im Abo-Service weiter.

Bei dem Output kann man schon mal etwas verpassen. Nintendo erinnert deshalb heute mit einem neuen Trailer an die Veröffentlichung von zwei Zelda-Klassikern für Nintendo Switch Online.

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords erfolgte bereits im Juni im Rahmen des damaligen Nintendo Direct, das allerdings darüber hinaus so viele interessante Ankündigungen für Nintendo-Fans bot, dass Nintendo heute lieber nochmal auf Nummer sicher geht und an die Zelda-Klassiker erinnert. Dabei seht ihr im Video auch viele neue Spielszenen.

Da es sich bei The Legend of Zelda: A Link to the Past & Four Swords um einen ehemaligen Titel für den Game Boy Advance handelt, ist das Zusatzabo „Erweiterungspaket“ notwendig. Falls ihr nur den Zelda-Klassiker schlechthin, A Link to the Past, spielen wollt: Dafür genügt auch das normale Abo. Das SNES-Original ist seit geraumer Zeit enthalten.

Zelda: A Link to the Past & Four Swords erschien 2003 auf einem Modul für Game Boy Advance. Mit Four Swords war erstmals ein Zelda-Spiel für zwei bis vier Spielende erschienen. Auch die Version bei Switch-Online unterstützt natürlich den Mehrspielermodus. Logisch – Four Swords kann nicht alleine gespielt werden. Das Linkkabel braucht ihr heute nicht mehr.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nintendo