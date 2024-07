Niraya of ■■ möchte mit einem bizarren Setting und beklemmender Atmosphäre begeistern

Der in Japan ansässige Entwickler und Publisher HEXADRIVE hat verkündet, dass das Horror-Abenteuer im japanischen Stil Niraya of ■■ (genauso heißt das Spiel) für PCs via Steam und dem Epic Games Store im vierten Quartal 2025 erscheinen soll. Während der BitSummit Drift welche vom 19. bis zum 21. Juli in Kyoto, Japan stattfindet, kann der Titel bereits angespielt werden.

Ein Kind gegen das Böse

In diesem Horror-Abenteuer übernehmt ihr die Rolle eines kleinen Kindes, welches sich finsterer Mächte erwehren muss. Um diesen zu entkommen, müsst ihr allerlei Rätsel in dieser bizarren und äußerst furchteinflößenden Welt lösen. Der Schwerpunkt liegt bei Niraya of ■■ nicht etwa auf einem ausgefeilten Kampfsystem, sondern vielmehr auf geschicktem ausweichen und umgehen der finsteren Gegner.

Der erste Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Niraya of ■■, HEXADRIVE