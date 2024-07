Es geschehen seltsame Dinge: Idea Factory verpasst 9 R.I.P. einen konkreten Termin

Idea Factory International hat 9 R.I.P. einen konkreten Termin für den Westen verpasst. Die Otome-Visual-Novel soll demnach am 15. Oktober 2024 für Nintendo Switch in Nordamerika und Europa erscheinen.

Im IFI-Online-Store wird es eine physische Standardversion und eine Limited Edition geben. Die Chancen stehen gut, dass die Standardversion auch wieder im freien Handel erhältlich sein wird.

In 9 R.I.P. kämpft ihr mit der Last des Lebens und den Fragen über die Zukunft – die große Sehnsucht heißt Flucht. In der Story, die eine Mischung aus Horror und Romantik ist, warten acht mögliche Romanzen auf euch. Die Charakter-Designs stammen von Yuuya, die auch Cupid Parasite gezeichnet hat. Für Horror-Fans gibt es zusätzlich besonders gruselige Routen. Erfahrt mehr in unserem Artikel-Archiv.

Der aktuelle Trailer:

Bildmaterial: 9 R.I.P., Idea Factory International, Design Factory, Otomate