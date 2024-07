Wer ist Emio?! Nintendo hat diese Frage jetzt beantwortet – mit einer 35 Jahre alten Reihe

Das war spannend und die heutige Auflösung gehörte durchaus auch zu den Wunschzetteln der Fans, doch sie schien relativ unwahrscheinlich. Vor einigen Tagen hatte Nintendo mit einem eher ungewöhnlichen Video-Teaser auf ein offensichtlich neues Horror-Spiel aufmerksam gemacht.

Seitdem spekulierten Fans. Doch statt einer Schnitzeljagd gibt es heute schon die Auflösung. Diesmal unspektakulär: Mit einem weiteren Social-Media-Post. Der „Wer ist Emio?“-Teaser entpuppt sich als neues Famicom Detective Club.

Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club ist eine für viele Nintendo-Fans feine Ankündigung, der aus unerfindlichen Gründen die große Nintendo-Direct-Bühne nicht gegeben wurde. Denn das Spiel ist offensichtlich fertig und erscheint am 29. August 2024 bereits für Nintendo Switch.

Die Geschichte des Famicom Detective Club ist eine alte und recht kurze. 1988 und 1989 erschienen die Spiele in Japan für das Famicom, eine Lokalisierung gab es damals nicht. Die Neuauflagen der Mystery-Games im Jahr 2021 für Nintendo Switch waren durchaus eine Überraschung – und die erste Veröffentlichung der Spiele im Westen.

Im untenstehenden Video gibt Yoshio Sakamoto, Produzent und Autor der Serie, erste Einblicke in die Entstehung von Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club, das eine komplett neue Geschichte bietet. „Kläre den Mord an einem jungen Schüler auf, bei dem ein unheimliches Indiz an zurückliegende, unaufgeklärte Fälle erinnert, und an eine urbane Legende über einen Killer mit einem verstörenden Modus Operandi“, führt die Website dazu ein.



Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club, Nintendo