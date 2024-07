SWAT-Agent Kevin Rian ist der neueste Kämpfer für Fatal Fury: City of the Wolves

SNK nutzt derzeit jede gute Gelegenheit, um neue Kämpfer für Fatal Fury: City of the Wolves vorzustellen. Erst beim Summer Game Fest stellte man die liebenswerte B. Jenet und den Neuling Vox Reaper vor.

Die EVO 2024 in Las Vegas nutzte man für Kevin Rian, den SWAT-Agent und Wächter von South Town. Auch er zieht als spielbarer Charakter in die Riege ein, die euch Anfang 2025 im neuen Fatal Fury erwartet.

„Nun ist es an der Zeit, dass der SWAT-Agent und Friedenshüter aus South Town sich dem Roster von Fatal Fury: City of the Wolves anschließt“, heißt es zu Kevin Rian, der von Johan Scott (Englisch) und Akihiro Sakata (Japanisch) gesprochen wird.

Weiter mit der Einführung: „Zusammen mit seinem treuen Begleiter Marky zieht der temperamentvolle Gesetzeshüter durch die Straßen der Stadt auf der Jagd nach dem furchterregenden Freeman, dem Mann, der seinen besten Freund kaltblütig ermordet hat. Kevins Schläge sind explosiv, energisch und furchtbar effektiv. Bislang ist noch kein Verbrecher ungeschoren davongekommen.“

Der bisher letzte Teil der Serie erschien mit Garou: Mark of the Wolves kurz vor der Jahrtausendwende für NeoGeo. Fatal Fury: City of the Wolves erscheint für PS4, PS5, Xbox Series und PCs.

Der Trailer zum Charakter:

Bildmaterial: Fatal Fury: City of the Wolves, SNK Corporation