SNK bringt den 20 Jahre alten Arcade-Klassiker SNK vs. Capcom: SVC CHAOS zurück

Wie SNK im Rahmen der an diesem Wochenende in Las Vegas stattfindenden EVO 2024 bekannt gibt, wird man SVC CHAOS zurückbringen. Da müssen selbst Genre-Fans im Hinterstübchen kramen: das gabs natürlich schon mal!

36 ikonische Charaktere prügelten sich in SNK vs. Capcom: SVC CHAOS vor über 20 Jahren durch die Arcade-Hallen. Später gab es Umsetzungen unter anderem für PS2 und Xbox. Jetzt bringt SNK das Spiel unter dem gleichen Titel zurück.

„Fans können sich auf SNK-Kampfspielgrößen wie Kyo Kusanagi, Terry Bogard und Mai Shiranui freuen, die von Mars People, Athena und anderen ikonischen Kämpfern begleitet werden. Während Capcoms erfahrene Konkurrenten wie Ryu, Chun-Li und Demitri neben Zero, Red Arremer und vielen anderen stehen werden.“

In rasanten Kämpfen treten Charaktere aus verschiedenen Serien von SNK (hauptsächlich The King of Fighters) und Capcom (hauptsächlich Street Fighter) gegeneinander an. Diese Weiterentwicklung des SVC-CHAOS-Erbes verspricht neue Turniermodi und einen Netcode-Rollback für schnelle Online-Matches.

„Die Spieler können an maßgeschneiderten Turnieren teilnehmen und zwischen den Formaten Single Elimination, Double Elimination und Round-Robin wählen, um gegen Spieler aus der ganzen Welt anzutreten“, heißt es weiter.

Klassische Grafik und Steuerung des Spiels werden beibehalten, ergänzt durch moderne Features wie einen Hitbox-Viewer und einen Galerie-Modus. Die Steam-Version ist noch heute erhältlich, die Konsolen-Versionen für PS4 und Switch folgen am 22. Juli 2024. Dann erscheint auch noch eine GOG-Version.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: SNK vs. Capcom: SVC CHAOS, SNK Corporation, Code Mystics