Genshin Impact: Fans kritisieren „Whitewashing“ neuer Charaktere und gestalten sie um

Das beliebte Gacha-Action-RPG Genshin Impact sieht sich aktuell der Kritik von Fans ausgesetzt. Der Grund: MiHoYo betreibe Whitewashing. Diverse neue Charaktere, die mit der lateinamerikanisch inspirierten Region Natlan ihren Weg ins Spiel finden, sollen – nach Meinung der kritisierenden Fans – unpassenderweise als hellhäutig dargestellt werden.

Das hat Fans nun dazu veranlasst, miHoYo des Whitewashing zu beschuldigen. Der Vorwurf: Die Macher würden die lateinamerikanischen Einflüsse hinter Natlan untergraben. Einige Fans gestalten die neuen Charaktere gar neu, geben ihnen dunklere Haut und versuchen, ihre Einflüsse besser darzustellen.

Fans fußen ihre Kritik dabei vor allem auf den Umstand, dass einige Charaktere von Gottheiten aus tatsächlichen Sagen inspiriert sein sollen. Und diese werden eben oft mit dunkleren Hauttönen dargestellt, die Designs von Genshin Impact hingegen nicht.

Die Neugestaltungen dieser Charaktere durch Fans werden via soziale Medien geteilt und erfahren durchaus Zuspruch – so etwa dieser neue Look für den Charakter Ororon. Der Beitrag erhielt bereits über 45.000 Likes. Wie seht ihr das?

In anderen News: Kürzlich gab miHoYo in Gestalt von Hoyoverse bekannt, dass man auch in diesem Jahr wieder prominent bei der Gamescom 2024 vertreten sein wird. Worauf ihr euch dabei konkret freuen dürft, erfahrt ihr hier.

Ein Teaser-Trailer zu Natlan:

via The Gamer, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo