Deutsche Verkaufscharts: Wenig Bewegung und keine hochkarätigen Neuzugänge

Die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts lassen es bei der Hitze genauso ruhig angehen wie ihr hoffentlich auch. An den Spitzenpositionen gibt es kaum Veränderungen und ein hochkarätiger Neuling war auch nicht in Sicht.

So bleibt der Landwirtschafts-Simulator 22 Premium Edition in den PC-Charts in Führung und Elden Ring – Shadow of the Erdtree Edition auf PS5. Luigi’s Mansion 2 HD kann auf der Switch die Krone verteidigen und Grand Theft Auto V Premium Edition auf Xbox 360 und PS4. Im Xbox-Series-Ranking schnellt Grand Theft Auto V an die Spitze.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware