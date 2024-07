Arc System Works kündigt River City Saga: Three Kingdoms Next an

Arc System Works hat einen neuen Teil der River-City-Serie angekündigt. Das neue River City Saga: Three Kingdoms Next entsteht bei Entwickler R-Force Entertainment für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam und soll weltweit bereits am 7. November ausschließlich digital erscheinen.

In Japan gibt es physische Konsolenversionen. Hier bleibt abzuwarten, ob möglicherweise englische Texte auf der Cartridge respektive Disc sind, wie es in solchen Fällen gelegentlich vorkommt.

In dem 2022 veröffentlichten River City Saga: Three Kingdoms haben wir unseren geliebten Helden Kunio als Guan Yu durch die kriegführenden Staaten des feudalen China wandern lassen. Die Geschichte beginnt nach der Schlacht an den Roten Klippen und setzt sich fort, bis sie ihren historischen Höhepunkt in der Schlacht in den Wuzhang-Ebenen erreicht.

Mit insgesamt 100 einzigartigen Charakteren aus River City wird die Geschichte nicht ohne eine verrückte, komische Wendung enden, heißt es. Das Genre: Hot-blooded 2D-Action. Der Ankündigungstrailer führt euch in Charaktere, Story und Gameplay ein.

Der Ankündigungstrailer:

