Als Aprilscherz gestartet: Divine Dynamo Flamefrit soll auf allen Ebenen die Nostalgie wecken

Vom Aprilscherz zur ernsthaften Veröffentlichung: Diesen Weg hat schon so manches japanische Projekt genommen, eines der populärsten ist vielleicht Sol Cresta von PlatinumGames.

Am 1. April 2024 kündigte Inti Creates erstmals Divine Dynamo Flamefrit an, was damals gar nicht besonders witzig war, weil die Hommage an Fantasy- und Robot-Anime der 90er-Jahre schon damals auch ein ernsthaftes Spiel hätte sein können.

„Diesmal ist es kein Witz“, kommentiert Inti Creates heute und veröffentlicht einen ersten Trailer zum Spiel, das „ganz ehrlich“ als Aprilscherz angefangen habe. Jetzt wird daraus ein hübsches Retro-RPG, das seine Inspirationen neben klassischen Anime auch aus Zelda-Klassikern zieht.

Divine Dynamo Flamefrit wird den physischen Exemplaren von Card-en-Ciel am 24. Oktober beiliegen, darüber hinaus gibt es eine digitale Veröffentlichung für Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und PC-Steam. Divine Dynamo Flamefrit wird von Tai Toshiaki (Luminous Avenger iX-Serie) und Hiroki Miyazawa (Azure Striker Gunvolt 3) inszeniert, zwei von Inti Creates‘ bewährten Action-Experten.

„Divine Dynamo Flamefrit soll auf allen Ebenen Nostalgie hervorrufen, vom Charakterdesign über den Sound bis hin zum Action-Gameplay. Die Spieler übernehmen die Kontrolle über Yuto Hino, einen jungen Mann, der in eine Fantasiewelt gerufen wird, sowie über seinen sprechenden Roboterpartner Flamefrit“, erläutert Inti Creates Präsident Takuya Aizu.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Divine Dynamo Flamefrit, Inti Creates