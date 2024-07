Preise physischer Games für Xbox 360 steigen, bevor der Store in Kürze schließt

Im letzten Jahr machte Microsoft bekannt, dass der Xbox-360-Marktplatz im Juli 2024 schließen würde. Ein Umstand, dem zahlreiche Spiele zum Opfer fallen, wie wir in diesem Artikel festhielten. Nun ist der Juli also da und in weniger als zwei Wochen schließt der Store am 29. Juli seine Pforten.

Aktuell profitieren nostalgische Fans noch von satten Preisreduzierungen im Marktplatz, ehe die Lichter ausgehen. Viele SpielerInnen wollen aber auf zukunftssichere physische Kopien ausweichen. Der Haken: Mit dem aktuellen Preisverfall digitaler 360-Titel gehen ebenso satte Preissteigerungen physischer Kopien einher.

The Gamer hat den aktuellen Stand unter die Lupe genommen und nach Zufallsprinzip 35 Spiele analysiert. Das Ergebnis: 30 der 35 analysierten Titel sind in den vergangenen 12 Monaten im Preis gestiegen. Die durchschnittliche Preiserhöhung für die 30 Spiele liege dabei bei knapp über 14 Prozent.

Interessanterweise scheint es keine Rolle zu spielen, ob ein Spiel im Xbox Game Pass enthalten ist oder nicht. Während Crackdown einen Rückgang von 5 Prozent verzeichnete, gab es bei allen anderen Spielen, die über den Abonnementdienst von Microsoft verfügbar waren, Preiserhöhungen.

Vielleicht schlagt Ihr also doch nochmal bei den letzten Sale-Aktionen zu, ehe der 360-Marktplatz zu Grabe getragen wird. Welche Xbox-360-Games werden denn auf eurer Einkaufsliste stehen?

via The Gamer, Bildmaterial: Xbox