Im Test! Rocket Knight Adventures: Re-Sparked

Titel Rocket Knight Adventures: Re-Sparked 11. Juni 2024 Konami 11. Juni 2024 Konami 11. Juni 2024 Konami System PlayStation 4/5, Nintendo Switch, PCs Getestet für PlayStation 5 Entwickler Limited Run Games Genres Jump-and-Run Texte

Vertonung

Mit „Rocket Knight Adventures“ gelang dem japanischen Entwickler und Publisher Konami Anfang der 90er-Jahre ein absoluter Kulthit in Sachen Jump-and-Run. 1993 erschien der erste Teil der Reihe exklusiv für Sega Mega Drive und schaffte es auf Anhieb, sich eine treue Fangemeinde aufzubauen. Der direkte Nachfolger „Sparkster“ konnte sich im Jahre 1994 ebenfalls in die Herzen der Fans katapultieren und genießt bei vielen Fans des Genres bis heute Kultstatus. Beide Titel erschienen nur für Sega Mega Drive.

Da aber auch Nintendo-Fans in den Genuss des flinken und raketenbetriebenen Opossums kommen wollten, veröffentlichte Konami mit „Sparkster“ im Jahre 1994 auch einen Ableger für Super Nintendo. Dieser Ableger hatte allerdings keinen direkten Bezug zu den beiden Ablegern für Mega Drive. Es handelte sich also um eine eigenständige Story rund um das tapfere Opossum, wenn man so will.

Mitte des Jahres 2010 veröffentlichte Konami mit „Rocket Knight“ eine neu aufgelegte Variante des Raketen-Opossums, welche allerdings nicht mehr an die Originale aus den 90er-Jahren heranreichen konnte. Speziell der neue 3D-Look verfälschte die sympathische 90er-Jahre-Pixel-Atmosphäre ungemein und so schaffte es Rocket Knight nicht, die Gunst der Fans und Kritiker zu erlangen und erhielt seinerzeit nur mittelmäßige Wertungen.

Da die Fangemeinde des Opossums allerdings nach wie vor ungebrochen schien, fasste sich Konami ein Herz und veröffentlichte mit der Collection „Rocket Knight Adventures: Re-Sparked“ eine technisch angepasste und mit neuen Features ausgestattete Sammlung der 90er-Jahre-Ableger der Reihe. Diese erschien am 11. Juni für PlayStation, Switch und PCs via Steam. Fans physischer Versionen konnten sich beim Retail-Verleger Limited Run Games sogar eine Disc-Version sichern.

Ob die Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection halten kann, was sie verspricht, oder ob man das kultige Opossum lieber in schöner Erinnerung behalten sollte, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test.

Opossum-Action hoch drei

Die Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection enthält mit „Rocket Knight Adventures“, „Sparkster: Rocket Knight Adventures 2“ und „Sparkster“ gleich drei Titel der erfolgreichen Reihe. Die volle Opossum-Action, könnte man sagen.

Im ersten Teil Rocket Knight Adventures muss sich unser tapfere Held Sparkster einer finsteren Schweine-Armee erwehren und letztendlich den finsteren Schweine-Imperator stürzen. Denn diese bedrohen das einst so friedliche Königreich von Zebulos. Ein wahrhaft großes Abenteuer für ein kleines Opossum also.

In Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 muss es unser Held Sparkster mit einem wahnsinnig gewordenen Rocket Knight aufnehmen. Der finstere „Axel Gear“ entführte die Prinzessin des Königreichs Zebulos und nun liegt es einzig und allein an Sparkster sie zu retten und dem Königreich den Frieden zurückzubringen.

In Sparkster muss es unser Held erneut mit finsteren Mächten aufnehmen. Dieses Mal bedroht die sogenannte „Wolfsarmee“ das Land und entführte zudem auch Prinzessin Flora. Es liegt erneut an unserem Helden Sparkster die Wolfsarmee und deren Anführer Generalissimo Lioness zu bezwingen und die Prinzessin und das Land zu retten.

Klassische 2D-Jump-and-Run-Action mit Turbo-Feature

»Die wohl größte Besonderheit am Gameplay der Sparkster-Reihe ist die Tatsache, dass man sich nicht wie bei einem herkömmlichen Jump-and-Run durch die Level bewegt, sondern auf eine Art Jetpack zurückgreifen kann.«

Die wohl größte Besonderheit am Gameplay der Sparkster-Reihe ist die Tatsache, dass man sich nicht wie bei einem herkömmlichen Jump-and-Run durch die Level bewegt, sondern auf eine Art Jetpack zurückgreifen kann. So schießt man förmlich durch die Level und teilweise auch durch die zahlreichen Gegner, die einem im Weg stehen.

Das Jetpack stellt zudem das wohl wichtigste Feature der Reihe dar, denn dieses hebt die Sparkster-Reihe deutlich von anderen Jump-and-Run-Reihen ab. Man kann sich so einfach schneller und unkomplizierter durch die Spielabschnitte bewegen, da die Areale, wie beispielsweise auch bei der Sonic-Reihe, speziell auf dieses Jetpack-Feature zugeschnitten sind. Auch die Bosskämpfe profitieren vom Jetpack, denn mithilfe dieses Jetpacks lassen sich auch diverse Kampftaktiken innerhalb der Bosskämpfe umsetzen.

Die Level selbst sind obendrein auch recht ansprechend und abwechslungsreich gestaltet. Langeweile gibt es hier also nicht und jeder, der auch nur ansatzweise etwas mit dem Genre anfangen kann, wird auch seinen Spaß mit der Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection haben.

Nette Extras für Fans

Neben den drei enthaltenen Titeln der Reihe beinhaltet die Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection außerdem auch einen Musik-Player, mit welchem man sich die Songs der drei Titel anhören kann. Es gibt ebenso einen Art-Viewer mit verschiedenen Dokumenten und Bildern aus den Entwicklungsphasen der Titel.

Obendrauf gibt es noch einen Boss-Rush-Modus. Dieser lässt euch alle Bosskämpfe nacheinander spielen. Eine zusätzliche Herausforderung quasi. Das absolute Schmankerl der Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection stellen allerdings die neuen und speziell für diese Collection angefertigten Cartoon-Szenen dar. Diese sind fantastisch umgesetzt und verleihen der Collection eine gewisse Eigenständigkeit und machen sie auch zu einem Muss für Fans der Reihe.

Technisch ebenfalls ordentlich umgesetzt

Auf der technischen Seite kann man der Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection ebenfalls nichts ankreiden. Bei den enthaltenen Titeln handelt es sich zwar lediglich um Ports, allerdings sind diese durchaus ordentlich umgesetzt.

Auf Wunsch kann man außerdem das Seitenverhältnis der Titel anpassen und so wahlweise in originaler 4:3-Auflösung oder aber in moderner 16:9-Auflösung spielen. Beide Optionen sehen auch auf modernen TV-Geräten fantastisch und scharf aus. Auch soundtechnisch gibt sich die Collection keine Blöße und der hämmernde 16-Bit-Sound wird uns regelrecht in moderner Klangqualität um die Ohren gehauen.

Rückspul-Feature erleichtert das Spielgeschehen

Eine weitere Besonderheit der Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection ist das neue Rückspul-Feature. Denn mit diesem lässt sich das Spielgeschehen jederzeit zurückdrehen, sollte man mal unachtsam gewesen sein und zu schnell das digitale Zeitliche gesegnet haben.

Dieses Rückspul-Feature erleichtert das Vorankommen ungemein und vermeidet frustige Momente. Heutzutage ist man das doch recht anspruchsvolle Gameplay der 16-Bit-Ära ja nicht mehr gewohnt.

Ein Opossum rettet die Welt

Die Rocket-Knight- beziehungsweise Sparkster-Reihe gilt bis heute als absoluter Meilenstein der 16-Bit-Ära und sollte jedem Jump-and-Run-Begeisterten zumindest ein Begriff sein. Mit der Rocket Knight Adventures: Re-Sparked Collection bekommt man quasi alles, was man sich als Fan oder Neuling der Reihe wünschen könnte. Die drei wichtigsten Titel der Reihe sind enthalten und bieten hochkarätige Jump-and-Run-Kost, die speziell durch das Jetpack-Feature einen ganz eigenen Charme versprüht und in diesem Genre quasi einzigartig ist. Man rast regelrecht durch die unterschiedlichen Level und kämpft sich von Boss zu Boss um am Ende der Welt den wohlverdienten Frieden zurückzubringen. Mit dem ein oder anderen Bonus-Feature werden auch langjährige Fans der Reihe beglückt und insbesondere die neuen und speziell für diese Collection angefertigten Cartoon-Szenen wurden fantastisch umgesetzt und transportieren den Charme und den Spirit der Reihe wunderbar. Jump-and-Run-Fans und Fans des tapferen Opossums können also bedenkenlos zugreifen, denn diese Collection ist ein Muss für Fans des Genres. Aber auch alle anderen Fans der 16-Bit-Ära erwartet hier ein Dreierpack einer der vielleicht besten Jump-and-Run-Reihen, die es bisher gab.

Story Unser tapferer Held und Opossum Sparkster muss sich immer wieder finsterer Schergen erwehren, um letztendlich die Welt zu retten. Gameplay Jump-and-Run-Action mit Jetpack-Boost ergibt ein einzigartiges Spielgefühl im Genre. Actionreiche Bosskämpfe gibt’s obendrein. Grafik Kultige 16-Bit-Optik mit verschiedenen Bildmodi und stets flüssigen 60 Frames. Sound Volle 16-Bit-Dröhnung in hochkarätiger Qualität. Sonstiges Das neue Rückspul-Feature nimmt viel Frust und erleichtert das Vorankommen ungemein.

Bildmaterial: Rocket Knight Adventures: Re-Sparked, Konami, Limited Run Games