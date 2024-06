Das war … Kalenderwoche 26/2024

Nach den großen Sommer-Showcases richten wir den Blick wieder auf andere Themen. Dabei geht es um die digitale Zukunft, das nächste Tales of und viele weitere Dinge. Nach dem Trailer-Rückblick haben wir zum Schluss noch zwei Reviews sowie eine Kolumne für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Wie lange gibt es noch physische Spiele? Die digitale Zukunft scheint schon länger unausweichlich. Analyst Mat Piscatella sieht nun die PlayStation 7 als das Ende der physischen Spiele. Nintendo-Fans sollen demnach noch zwei Generationen lang auf physische Veröffentlichungen zurückgreifen dürfen.

Wann wird das nächste Tales of enthüllt? Das 30-jährige Jubiläum steht an und auch sonst verdichten sich die Anzeichen, dass es nicht mehr allzu lange dauern könnte. Auch Remakes stehen nach wie vor im Raum.

Am nächsten Wochenende findet die Anime Expo statt und Bandai Namco hält dann ein Showcase ab. Man verspricht auch Überraschungen. In weiteren Kurznews kann sich FromSoftware-Chef Hidetaka Miyazaki vorstellen, ein klassisches JRPG zu entwickeln. In Japan darf sich Shin Megami Tensei V: Vengeance (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) über gute Verkaufszahlen freuen und Ubisoft hat sich gegen übertriebene Kritik an Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series, PC) gewehrt.

FuRyu hat zunächst für Japan das digitale Kartenspiel Battle Spirits CrossOver (PS5, Switch, PC) enthüllt. Capcom hat derweil mit Dead Rising Deluxe Remaster überrascht, in der Nacht zum 2. Juli 2024 sehen wir mehr bei Capcom Next. In den Westen schaffen werden es Bustafellows Season 2 (Switch, PC) (Link) sowie nach sehr langer Wartezeit Umamusume: Pretty Derby (Mobil) (Link).

Zur Veröffentlichung von Luigi’s Mansion 2 HD (Switch) hat Nintendo noch den Übersichtstrailer veröffentlicht. Der nächste Schwung an Kämpfern stand im neusten Video zu Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) an. Kurz vor dem offiziellen Start von Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) präsentierte man ausführlich neue Inhalte. Im Rahmen eines Livestreams sahen wir auch einige weitere Aspekte des mit Spannung erwarteten Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC). Den konkreten Veröffentlichungstermin erhielten Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) mit erstem Gameplay, Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) mit einer Sammleredition und Hakuoki: Chronicles of Wind and Blossom (Switch) mit einem Trailer. Auf Englisch bei Steam gibt es in wenigen Tagen Riviera: The Promised Land Remaster.

Einen stark erweiterten Trailer könnt ihr euch inzwischen zu Phantom Brave: The Lost Hero (PS4, PS5, Switch, PC) ansehen. Bald lokalisiert ist Natsu-Mon! 20th Century Summer Vacation (Switch, PC) bei Steam erhältlich. Noch im August erscheint Mika and the Witch’s Mountain (Switch, PC), während sich Beloved Rapture (PC) auch langsam auf der Zielgeraden befindet. Im September steht zudem Yars Rising (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) an. Dank Limited Run Games warten ebenfalls Neuauflagen von Tomba! 2 (PS4, PS5, Switch, PC) (Link), Fighting Force (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) sowie Fear Effect (PS4, PS5, Switch, PC) (Link).

In wenigen Tagen folgt Bleach: Brave Souls auch noch für Switch, nachdem in dieser Woche bereits Xbox One bedient wurde. Falls ihr Fan von Touhou Luna Nights (Switch, PS5) seid, dann erhält ihr nun endlich etwas fürs Regal. Ab sofort könnt ihr bei GOG zugreifen, wenn ihr das originale Resident Evil spielen wollt. Schwungvoll mit Bikinis steigt unterdessen Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) in den Sommer. Im Livestream Games Baked in Germany ging es ganz um deutsche Spielentwickler, während in einer weiteren Ausstrahlung die Kollaboration von Magic: The Gathering mit Assassin’s Creed präsentiert wurde. Hierzulande steht auch die Fortsetzung des Anime NieR: Automata Ver1.1a bevor.

Damit sind wir bei den neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Und beide Titel verdienen sich absolute Topnoten! Die Neuauflage Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (Switch) (zum Testbericht) ist nun noch besser als das Original. Die überarbeitete Grafik und Musik erneuern das charmante Spiel für die aktuelle Generation. Die Erweiterung Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) bietet viel Inhalt, hat jedoch auch einige technische Probleme. Fans des Grundspiels dürfen aber zugreifen und den hohen Schwierigkeitsgrad genießen.

Unsere aktuelle Kolumne dreht sich ganz um The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch). Immerhin spielt ja nun Zelda die Hauptrolle! Das könnte die Reihe für immer verändern, denn Nintendo kann hier neue Mechaniken einbauen.