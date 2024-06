Zenless Zone Zero ist bereit: Aufregende neue Inhalte und das Opening veröffentlicht

Spätestens seit Ende Mai fiebern Hoyoverse-Fans der Veröffentlichung von Zenless Zone Zero entgegen. Seitdem steht fest, dass das neue Spiel der Genshin-Impact-Macher am 4. Juli 2024 an den Start geht.

Kurz vor der Veröffentlichung hat Hoyoverse jetzt „aufregende neue Inhalte“ für den Launch sowie das Opening-Video veröffentlicht. In einem Pre-Release Special Program gibt es zudem viele weitere Einblicke.

Zu den neu vorgestellten Inhalten gehören neue Handlungsdetails aus New Eridu. Man stellt das geschäftige Handelsviertel Lumina Square vor, den wichtigen Stützpunkt Scott Outpost und die neuen spielbaren Agenten Lucy und Piper.

Zenless Zone Zero ist ein Urban-Fantasy-ARPG, in dem eine Katastrophe namens „Hollows“ die moderne Gesellschaft zerstört hat. New Eridu, die letzte verbliebene Metropole, hat sich inmitten dieser zerstörerischen Katastrophe gegen alle Widerstände zur letzten Bastion der modernen Zivilisation entwickelt.

Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle eines „Proxy“, der von einzigartigen Charakteren begleitet wird, während sie die Hollows erforschen, Feinde bekämpfen, Aufträge erfüllen und die Geheimnisse hinter New Eridu lüften.

Zenless Zone Zero möchte eine „fesselnde Geschichte mit futuristischem Kunststil“ sowie „unverwechselbaren Charakteren“ und einem „Action-orientierten Kampfsystem“ bieten. Wir haben den Titel bei der Gamescom angespielt, lest hier unsere Eindrücke. Zenless Zone Zero hat 40 Millionen Vorabregistrierungen erreicht, was zahlreiche Belohnungen zum Launch für alle Spielenden bedeutet.

Das Opening:

Pre-Release-Show:

via Hoyoverse, Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo