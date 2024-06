Zelda meets Kiki’s Delivery Service: Die Abenteuer der Hexe Mika beginnen im August

Chibig (Summer in Mara) hat angekündigt, dass Mika and the Witch’s Mountain am 21. August für Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen wird. Das Spiel machte in den letzten Tagen mit seiner charmanten Optik und spielerischen Elementen aufmerksam, die zu Vergleichen mit Zelda und Kiki’s Delivery Service führten.

Wie im Ghibli-Klassiker von 1989 muss die Protagonistin auf ihren Besen steigen und Pakete erfolgreich an Empfänger verteilen. Die Protagonistin, das ist hier die kleine Hexe Mika. Geboten wird dabei ein Rahmen mit einer entspannten Coming-of-Age-Story.

„Diese Reise ins Erwachsenwerden führt uns auf die Spitze des Berges in einer Geschichte rund um Anstrengung, Freundschaft und Gemeinschaft, die unsere Herzen frei fliegen lässt“, führt die Steam-Seite ein.

Um das Fliegen herum ist das Spiel aufgebaut. Liefert ihr die Pakete erfolgreich aus, erhaltet ihr Geld und Bewertungen von euren Kunden. Ihr könnt bessere Besen und neue Kostüme kaufen. Und nebenbei lernt ihr natürlich die Menschen auf der Insel kennen. Im Februar 2023 wurde erfolgreich eine Kickstarter-Kampagne zu Mika and the Witch’s Mountain abgehalten, die ihr Ziel von 40.000 Euro weit übertroffen hat. Am Ende wurden 1,3 Millionen Euro von über 24.000 Unterstützenden eingesammelt.

Die offensichtlichen Inspirationsquellen räumt das Spiel auf der Kickstarter-Seite auch ein. Dort heißt es, dass Ghibli-Filme und insbesondere Kiki’s Delivery Service ebenso eine Inspiration waren wie Zelda: Wind Waker. Mika and the Witch’s Mountain erscheint zunächst für PC-Steam und Nintendo Switch, es sollen aber auch noch Versionen für Xbox und PlayStation folgen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mika and the Witch’s Mountain, Chibig