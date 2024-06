Fast geschenkt: „Games Made in Germany“ feiert mit Vinyl und Steam-Sale deutsche Spiele

Zeitgleich mit dem Showcase „Games Baked in Germany“ von IGN ging auch ein Steam-Sale „Games Made in Germany“ an den Start. Bis zum 27. Juni könnt ihr euch bei Steam auf einer schön aufbereiteten Seite über 250 Spiele aus Deutschland ansehen und zu reduzierten Preisen kaufen. Auch in diesem Jahr befinden sich darunter mit dem Deutschen Computerspielpreis und dem Deutschen Entwicklerpreis ausgezeichnete Games.

Auch Chained Echoes ist natürlich dabei. Den DCP-Abräumer von 2023 nannten wir in unserem Test „eine RPG-Perle“ mit einer „mitreißenden Geschichte“, die jedem RPG-Fan zu empfehlen sei. Ein umfangreiches Update im Sommer ergänzte das RPG dann unter anderem noch um einen New-Game-Plus-Modus.

Begleitet wird der Sale auch musikalisch. Gemeinsam mit dem Kölner Laben Black Screen Records und zahlreichen Studios und Publishern hat man eine exklusive, limitierte Vinyl-Schallplatte an den Start gebracht.

Die könnt die Platte bei Black Screen Records* jetzt noch vorbestellen. Für schlappe 8 Euro zzgl. Versand bekommt ihr darauf Songs aus Chained Echoes, Songs of Silence, Pioneers of Pagonia, Harold Halibut, Atlas Fallen oder Enshrouded sowie vielen mehr. Hier geht es zum Steam-Sale!

Bildmaterial: Games Baked in Germany, IGN