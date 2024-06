Pferdemädchen: Eines der erfolgreichsten Mobile-Games aus Japan erscheint im Westen

Eines der in Japan erfolgreichsten Mobile-Games wird über zwei Jahre nach seiner Erstveröffentlichung jetzt für den Westen lokalisiert. Das Spiel hat in Japan seit seiner Veröffentlichung mehr als 2,4 Milliarden US-Dollar eingespielt und machte 72 Prozent des Umsatzes von Cygames in der Mobile-Sparte aus, berichtet die Famitsu.

Jetzt soll Umamusume: Pretty Derby auf Englisch erscheinen, wie Cygames im Vorlauf der Anime Expo 2024 bekannt gibt, wo man weitere Details zwischen dem 4. und 7. Juli 2024 folgen lassen will. Umamusume: Pretty Derby gehört zum Line-up für die Messe.

Umamusume: Pretty Derby dreht sich um Rennpferde, die als niedliche Pferdemädchen im Anime-Stil wiedergeboren werden. Die Mädels haben Pferdeöhrchen und Pferdeschwänze und sind ziemlich schnell und ausdauernd. Ihr seid Trainer an der Tracen Academy, einem Zentrum für Pferderennen. Euer Ziel ist es, ein solches angehendes Pferdemädchen zum Sieg zu führen. Ihr legt Trainingspläne fest und meldet die Mädchen zum Rennen an. Dazu gibt es eine Geschichte, in der die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Mädchen zur Geltung kommen. Und ein paar Konzerte.

Wie so viele Mobile-Games hat Umamusume: Pretty Derby seinen Ursprung in einem Anime, der in Japan erstmals 2018 ausgestrahlt wurde und den ihr hierzulande bei Crunchyroll sehen könnt. Inzwischen gibt es auch einen Manga, einen Web-Anime und einen Film. Seht unten das Opening-Video zum Spiel.

Opening-Movie:

via Automaton Media, Bildmaterial: Umamusume: Pretty Derby, Cygames