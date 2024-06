Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate zeigt sich im ersten Gameplay-Trailer

2013 erschien ursprünglich Phantom Breaker: Battle Grounds. Das ist über 10 Jahre her und damit ist die Schallmauer erreicht, bei der man gefahrlos neu auflegen kann. Das tut Rocket Panda Games mit Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate.

Dabei handelt es sich um „eine vollständig überarbeitete Version des ursprünglichen Titels“, die mit Unreal Engine 5 neu aufgelegt wurde. Durch das Remaster hat der Anime-Brawler jetzt verbesserte Grafik, Gameplay-Mechaniken und weitere neue Features. Wie das dann aussieht, zeigt ein heute veröffentlichter, erster Gameplay-Trailer.

Dazu hat man dann auch noch einen konkreten Termin im Gepäck. Das 2D-Sidescrolling-Actionspiel soll am 13. Februar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PCs über Steam und Epic Game Store erscheinen. Darüber hinaus kündigte man eine Handelsversion an. Wer die physische Variante in Europa vertreibt, ist aber noch unklar.

Darum geht es:

Ein mysteriöser Mann namens Phantom, dessen Geschlecht in dem Brawler übrigens unterdurchschnittlich präsent ist, ist erwacht und will seine dunkle Kraft entfesseln. Er leiht seine Waffen verschiedenen KämpferInnen aus, die in einem Wettstreit bestimmen sollen, wer einen Wunsch erfüllt bekommt.

Jedes Mal, wenn seine Waffen im Kampf genutzt werden, öffnet sich ein Spalt zwischen zwei Parallelwelten, die seine Macht entfesseln. Die junge Waka soll genau das verhindern und versucht mit ihrer Freundin Mikoto, das Phantom zu stoppen. Doch in einem Paralleluniversum gelingt es dem Phantom, Wakas jüngere Schwester Nagi zu entführen. Zusammen mit weiteren FreundInnen muss Waka versuchen, ihre Schwester zu retten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate, Rocket Panda Games