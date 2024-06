Hollow Knight: Merchandise statt Silksong – und Fans verlieren langsam die Hoffnung

Fans von Hollow Knight, die gebannt auf den Nachfolger „Silksong“ warten, haben es gewiss nicht leicht. Der Titel schwebt seit Jahren im Limbo – jedes Showcase bleibt zuverlässig ohne Erwähnung des heißerwarteten Spiels aus.

Nun also der nächste Funken Hoffnung. Ein neues und wohlgemerkt offizielles Pin-Set ist ab sofort via Fangamer erhältlich und rückt Protagonistin Hornet in den Fokus. Das reicht Fans aber ganz offensichtlich nicht mehr, um die Hoffnung hochzuhalten, wie ein Blick in den entsprechenden Subreddit beweist.

Noch vor kurzer Zeit hätte die Veröffentlichung dieses Sets ausgereicht, um „Hollow Knight“-Fans davon zu überzeugen, dass eine Ankündigung unmittelbar bevorsteht. Spätestens seit die letzte Ausgabe von Nintendo Direct ohne Erwähnung von „Silksong“ blieb, haben viele Fans ihre Hoffnungen aber begraben.

Verständlich, deutete eine Switch-Online-Aktion, nach der der Vorgänger für eine Woche kostenfrei spielbar war, doch an, dass die heiß erwartete Direct endlich Neuigkeiten mit sich bringen würde. Aber nichts da. Es bleibt also weiterhin nichts weiter, als abzuwarten und Tee zu trinken.

