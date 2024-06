So sehen die Karten zu Assassin’s Creed für Magic: The Gathering aus

Unlängst hat das gute, alte Magic: The Gathering die Kollaborationen für sich entdeckt. Dabei geht es gerne auch mal in ganz andere Universen – dort findet man möglicherweise auch ganz unbefleckte Zielgruppen.

Als man vor fast einem Jahr die kommenden Crossover vorstellte, wurden vor allem Videospielfans hellhörig. Die Zusammenarbeit mit Fallout trug bereits Früchte. Final Fantasy lässt leider noch auf sich warten. Aber dafür steht jetzt Assassin’s Creed vor der Tür.

Das neue Set erscheint am 5. Juli weltweit und ist als ein „Jenseits des Multiversums“-Set konzipiert. Es erweitert Magic: The Gathering um „mächtige Werkzeuge, berühmte Schauplätze und Gesichter aus der Geschichte“. Auf einer eigenen Store-Seite bei Amazon* findet ihr alle Produkte fein übersichtlich und vorbestellbar.

„Magic: The Gathering – Assassin’s Creed ist in den Formaten Modern, Commander, Legacy und Vintage legal. Die Produktpalette besteht aus einem Einsteigerpaket mit zwei Decks mit 60 Karten, einem Bundle sowie Sammler-Boostern und Beyond-Boostern, die mit Assassin’s Creed eingeführt werden“, erklärt Wizards of the Coast.

Es gibt zahlreiche schöne Kartenmotive, darunter Abstergo Entertainment, Bayek of Siwa, Ezio, Edward Kenway, Asassin Den und viel mehr. Details zu den Karten und in welchen Produkten sie enthalten sind, findet ihr auf der offiziellen Website. Eine Kartengalerie findet ihr hier.

Der Mitschnitt zum Enthüllungsstream:

