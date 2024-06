Touhou Luna Nights erscheint im Westen für Switch und PS5 in einer Sammleredition

SelectaPlay wird Touhou Luna Nights fünf Jahre (!) nach der Veröffentlichung eine physische Version für Nintendo Switch und PS5 spendieren. Die physische Veröffentlichung markiert gleichzeitig das westliche Debüt für die PS5- und Switch-Version. Bei Steam ist der Titel bereits lokalisiert verfügbar.

Das von Team Ladybug und WSS Playground entwickelte und ursprünglich von PLAYISM veröffentlichte Touhou Luna Nights ist ein Metroidvania mit einem Schwerpunkt auf Erkundung und Action. Ursprünglich als Fan-Fiction-Spiel basierend auf dem weltbekannten Touhou-Projekt entwickelt, hat das Spiel über 12.000 „überwältigend positive“ Bewertungen auf Steam erhalten.

SelectaPlay wird für die Entwicklung, die Veröffentlichung und den Vertrieb der physischen Verkaufsversionen von Touhou Luna Nights verantwortlich sein. Neben einer Standardversion gibt es auch eine Collector’s Edition mit zahlreichen Bonusinhalten. Für Switch* und PlayStation 5* könnt ihr die Sammleredition schon bei Amazon vorbestellen.

Ihr schlüpft in die Rolle von Sakuya Izayoi. Sie ist das Dienstmädchen von Vampirin Remilia Scarlet. Ihre Herrin schickt sie nichtsahnend in ein künstlich kreiertes Gensokyo (Fantasieland) in einer Paralleldimension. Dort trifft sie auf seltsame Yokai an bizarren Orten. Nun muss sich Sakuya mit ihren Zeitstopper-Kräften durch diese Welt kämpfen und herausfinden, warum ihre Herrin dies tat.

Der Trailer:

Bildmaterial: Touhou Luna Nights, Selecta Play, Phoenixx, Vaka Game Magazine, Team Ladybug