Beloved Rapture will klassisches RPG-Gefühl mit LGBT-Themen und Vielfalt verknüpfen

Publisher 2 Left Thumbs (das ist doch mal selbstironisch) und Entwickler Rapturous Studio haben einen neuen Trailer zu Beloved Rapture veröffentlicht. Das RPG im klassischen Stil soll noch 2024 für PC-Steam erscheinen. Es hat eine lange Reise hinter sich: 2014 begann das Projekt als RPG-Maker-Abenteuer mit einer kleinen Kickstarter-Kampagne. 2018 gab es dann eine Neuauflage der Kampagne für das Spiel, das inzwischen auch einen Publisher hat und damit auf der Zielgeraden ist.

Entwickler Aaron Crawford liebt die Erzählkunst klassischer RPGs, wünschte sich aber stets eine stärkere Einbeziehung von LGBT-Themen, Vielfalt und ein bisschen mehr Fortschrittlichkeit. „In diesem Sinne war es für mich unglaublich wichtig, einige dieser erzählerischen Qualitäten auszudrücken, jetzt, wo ich ein eigenes Spiel habe“, kommentierte Crawford einst auf der Kickstarter-Seite.

Ein RPG im Retro-Stil, inspiriert von der goldenen 16-Bit-Ära. Beloved Rapture wird ein Retro-RPG, inspiriert von der goldenen 16-Bit-Ära, welches Themen wie Trauma, Freundschaft, Existenzialismus und LGBT-Themen ergründet. Es gibt dynamische, aber rundenbasierte Kämpfe mit einem Fokus auf die Herausforderung. Wie viele „moderne Retro-RPGs“ verzichtet Beloved Rapture aber auf Zufallskämpfe und Grinding. Die Konzentration liegt auf der Haupterzählung, statt auf Sidequests.

Die Geschichte handelt von Johan, einem introvertierten jungen Mann aus ländlicher Gegend, der sich in einem Konflikt wiederfindet, den er selbst nicht begreifen kann. Die Aeons, eine rätselhafte und kultische Miliz, rückt immer näher an seine isolierte Heimatstadt. Johan muss entscheiden, welche Rolle er in diesem Konflikt spielen will.

Dafür steht ihm Aiden zur Seite, der geheimnisvolle Sohn eines verbannten Kriegers, der in mystischen Künsten ausgebildet wurde, sowie Crysta, eine entlaufene Adelige, die den Krieg beenden will, bevor er ihre Familie erreicht. Auf seiner Reise zum Erwachsenwerden wird Johan mit den Geistern seines Familientraumas, seinen Leidenschaften und seiner Sinnlichkeit und schließlich mit seinen eigenen Dämonen konfrontiert. Die Steam-Seite zu Beloved Rapture findet ihr hier.

Der neue Trailer:

