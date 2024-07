Elden Ring: George R. R. Martin äußert sich zu möglicher Film- oder Serienadaption

Fans von Elden Ring speisen aktuell zweifellos gut – die meisten werden noch knietief in der ausufernden Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ stecken. Nun meldete sich George R. R. Martin mit nebulösen Andeutungen in einem jüngsten Blog-Post zu Wort.

In besagtem Blog-Post thematisiert er Gerüchte um eine Film- oder TV-Adaption von Elden Ring. Eine Adaption, von der er nichts weiß, wie er ausgiebig beteuert. Die Wortwahl lässt dabei aber den Verdacht zu, dass Martin Fans etwas verheimlicht.

„Oh, und zu den Gerüchten, die Sie vielleicht über einen Spielfilm oder eine Fernsehserie basierend auf ELDEN RING gehört haben … habe ich nichts zu sagen“, schreibt Martin. „Kein Wort, nein, gar nichts, ich weiß nichts, Sie haben nie einen Mucks von mir gehört, mum, mum, mum. Welches Gerücht?“

Klingt nicht, als ginge es Martin hier darum, Gerüchte seriös zu dementieren. Erwartet uns also vielleicht tatsächlich eine Film- oder Serienadaption von Elden Ring? Wir werden es abwarten müssen, Martins Worte stimmen aber vorsichtig optimistisch.

Der Erfolg der TV-Adaptionen seiner Werke Game of Thrones und House of the Dragon machen ein solches Projekt auch nicht weniger wahrscheinlich. Würdet ihr euch eine Adaption von Elden Ring wünschen?

via The Gamer, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware