Die Anzeichen für das nächste „Tales of“ verdichten sich so langsam

Das diesjährige Tales of Festival ist bereits abgehalten und es wäre nicht überraschend, wenn ihr davon nichts mitbekommen habt. Denn diesmal gab es wirklich kaum Neuigkeiten. Im kommenden Jahr feiert „Tales of“ sein 30-jähriges Bestehen mit einem weiteren Tales of Festival, das schon jetzt auf den 7. bis 8. Juni 2025 datiert ist.

Tales-of-Fans warten seit langer Zeit auf die Ankündigung eines neuen Eintrags zur RPG-Serie. Tales of Arise wurde 2021 veröffentlicht, die ungewöhnlich lange Lücke (jene zwischen Berseria und Arise mal außen vor) zwischen den Hauptspielen füllte man kürzlich mit einem DLC. Seitdem warten Fans weiter auf neue Spiele, sei es ein ganz neuer Eintrag oder ein Remake.

Hat das Warten bald ein Ende?

Es scheint, dass das Warten bald ein Ende haben könnte, denn eine kürzliche Aussage von Bandai Namco während eines Aktionärstreffens wurde von japanischen Teilnehmern und Fans so interpretiert, dass ein neuer Tales-of-Titel in Arbeit ist.

Einem Bericht eines Anwesenden zufolge antwortete der Vertreter des Publishers auf die Frage, ob ein Tales-Titel zum 30-jährigen Jubiläum der Serie in Produktion sei: „Es gibt Dinge, die ich im Moment nicht verraten kann, aber freuen Sie sich auf kommende Ankündigungen.“

Automaton Media berichtet, dass die Formulierung, die der Vertreter in dieser Antwort verwendet hat, sich von der typischen Antwort ‚Bleiben Sie dran!‘-Antwort unterscheidet, so dass man davon ausgehen kann, dass ein neuer Tales-Titel in naher Zukunft angekündigt wird. Als Reaktion auf den Bericht haben sich japanischen Tales-Fans in den sozialen Netzwerken für ihre Lieblingsserie starkgemacht.

Der Produzent der Tales-of-Serie, Yusuke Tomizawa, hatte bereits 2022 in einem Interview mit der japanischen Famitsu erklärt, dass er zum 30-jährigen Jubiläum der Serie etwas Besonderes erschaffen möchte. Damals sagte er, dass er seiner Verantwortung gegenüber der Serie nicht gerecht werden würde, wenn es „keinen neuen Titel zum 30-jährigen Jubiläum“ gäbe. Er wolle liefern, wonach Fans suchen.

Schon zum Abschluss des Tales of Festival 2024 am 2. Juni hatte Yusuke Tomizawa sich außerdem bei Twitter bei den Fans bedankt und seine Hoffnung zum Ausdruck gebracht, das Festival 2025 „noch spannender“ zu gestalten.

Bildmaterial: Bandai Namco, Tales of Festival 2024