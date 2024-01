Das war … Kalenderwoche 4/2024

Mit Palworld blicken wir auf das Spiel der Stunde sowie auf das kommende Final Fantasy VII Rebirth. Neben einigen Neuankündigungen prägten zudem namhafte Neuerscheinungen die Woche. Nach weiteren Videos der Woche findet ihr zum Schluss noch vier neue Reviews sowie zwei Gewinnspiele. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Der erste Überraschungshit des Jahres ist zweifellos Palworld (Xbox One, Xbox Series, PC). Die Spielerzahlen steigen, eine PlayStation-Version ist derzeit aber noch kein Thema. Für hitzige Debatten sorgt insbesondere die designtechnische Nähe zu Pokémon. Dazu äußersten sich The Pokémon Company und ein ehemaliger Jurist der Firma. Die Palworld-Macher setzen sich dagegen natürlich zur Wehr.

Nicht mehr lange dauert es bis zur Veröffentlichung von Final Fantasy VII Rebirth (PS5). Während der Titel einen Auftritt bei der Taipei Game Show hatte, spekulieren Fans bereits über den Start des dritten Remake-Teils. Auch eine kurze Story-Zusammenfassung gibt es. Definitiv nicht mehr umgesetzt wird jedoch die TV-Serie zu Final Fantasy XIV.

Bei den Neuankündigungen sticht zunächst DEVIATOR (PC) hervor, wegen optischer Ähnlichkeit zu Hollow Knight. Das rundenbasierte The Nameless: Slay Dragon (Switch, PC) wird von einer Person entwickelt. Wenn ihr ein Café führen möchtet, dürfte Kemono Teatime (PC) einen Blick wert sein. Sehr illuster präsentieren sich die aktuellen Neuveröffentlichungen. Dazu gehören Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) (Link), Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link). Aus Deutschland stieg außerdem das Koop-Survival-Game Enshrouded (PC) in den Early Access.

Ende Mai dürfen wir uns auf Umbraclaw (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) von Inti Creates freuen. Die Hauptrollen stellte Nintendo aus Princess Peach: Showtime! (Switch) vor. Bandai Namco brachte hingegen Synduality: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) wieder ins Gedächtnis. Ein Vergleichstrailer zu Shadow of the Ninja Reborn (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) zeigte die Neuerungen und Bar Stella Abyss (PS4, PS5, Switch) nahm uns mit in die Welt der Betrunkenen. Horror-Fans können bald den Early Access von Hitori Kakurenbo Online (PC) ausprobieren. Falls ihr euch mehr für Otomes interessiert, dann steht im Februar Sympathy Kiss (Switch) an.

Von der cinematischen Seite zeigte sich Lunar Lander Beyond (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). In wenigen Tagen startet die Kickstarter-Kampagne von Dreamed Away (Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und Duck Detective: The Secret Salami (PC) stellte Gameplay-Material vor. Die PC-Veröffentlichung von Horizon Forbidden West hat nun ein Datum, während Freedom Planet 2 für Konsolen nachgereicht wird. Der Zusatzinhalt „Ruf zur Ordnung“ für Splatoon 3 (Switch) ist inzwischen ebenfalls datiert. Schlagkräftige Verstärkung hat in dieser Woche Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) erhalten, das nächste große Update für Genshin Impact (PS4, PS5, PC, Mobil) folgt dann nächste Woche.

Damit kommen wir zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Ein neuer Höhepunkt der Reihe erreicht Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), insbesondere wird auch an Neulinge gedacht. Serien-Fans kommen mit Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) auf ihre Kosten. Allerdings ist das neue Setting nicht optimal in Szene gesetzt und die deutschen Texte enthalten viele Fehler. Dreifach nostalgisch ist die Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Die Reihe hat nichts von ihrem Glanz eingebüßt. Noch unfertig ist Coral Island (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), dennoch bietet die Farmsimulation schon einiges.

Derzeit laufen bei uns auch zwei Gewinnspiele. Zusammen mit Nintendo verlosen wir eine Switch OLED mit Pikmin 4 und passendem Merchandise. Zusätzlich winken für das Köln-Konzert von Benyamin Nuss vom 26. Februar 2×2 Tickets. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!