Final Fantasy VII Rebirth: Neues Video fasst zusammen, was im ersten Teil der Trilogie geschah

Square Enix hat eine Zusammenfassung zu Final Fantasy VII Remake in Videoform veröffentlicht, um euch auf Final Fantasy VII Rebirth vorzubereiten. Der zweite Teil der Remake-Trilogie soll auch eigenständig gespielt werden können und das ist sicherlich wahr. Aber bei einer Trilogie kann es natürlich nicht schaden, alle Teile zu kennen.

Das Video presst Final Fantasy VII Remake in drei Minuten und Kenner des Originals wissen, dass das sehr gut möglich ist. Denn der erste Teil der Trilogie spielte „nur“ in Midgar, das waren ursprünglich nur um die zwei Spielstunden des Originals. Der eigentliche Teil der Reise beginnt buchstäblich in Final Fantasy VII Rebirth.

Neu ist das Recap-Video nicht wirklich. Es handelt sich um eine gekürzte Version des Recap-Videos, das Square Enix schon im November 2023 veröffentlichte. Diesmal gibt es zum Abschluss noch einen ganz kleinen Blick auf Final Fantasy VII Rebirth.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Was bisher geschah:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO