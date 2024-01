Final Fantasy VII Rebirth „streicht“ ein Minispiel und Fans glauben, damit beginnt der dritte Teil

Über die Minispiele in Final Fantasy VII Rebirth wurde schon viel erzählt und geschrieben. Natürlich, immerhin geht es im zweiten Teil der Remake-Trilogie nach Gold Saucer! G Bike, der Kampfsimulator, natürlich auch das Chocobo-Rennen. Und mit „Queen’s Blood“ hat „Rebirth“ sogar noch ein komplett neues, weltumspannendes Kartenspiel.

Die größten Änderungen im Vergleich zum Original wird dabei das Chocobo-Rennen erfahren, wie Director Naoki Yoshida in einer Schnellfragerunde mit Game Informer verriet. „Wir haben das Chocobo-Rennen in ein sehr modernes Rennspiel umgewandelt, das ist also ein großer Unterschied zum Original“, so Hamaguchi. Das ist kein Geheimnis, schon die Bilder dazu verraten, dass das Rennen deutlich umfangreicher ist als im Original. Bei Chocobo GP hat man sich dabei aber nicht inspirieren lassen.

Außerdem verriet er, dass das „CPR-Minispiel“ zurückkehrt. CPR steht für Herz-Lungen-Wiederbelebung und diese Sequenz war im Original eher eine spielerische Abwechslung, als ein Minispiel. „Wir haben es leicht verändert, seid gespannt“, sagt Hamaguchi dazu.

Snowboarden findet ihr nicht in Rebirth

Es gibt aber nicht nur viele, neue und deutlich erweiterte Minispiele. Es wurde auch ein Minispiel „gestrichen“. Naoki Hamaguchi hält Snowboarden zwar für cooler als Motorradfahren, aber Snowboarden ist nicht Teil von Final Fantasy VII Rebirth, wie er bestätigte.

Fans des Originals werden nicht überrascht sein, immerhin wurde mehr als deutlich kommuniziert, dass Final Fantasy VII Rebirth die Handlung bis zur Vergessenen Stadt abdeckt. Und das Snowboard-Minispiel im Original ist nun mal kurz danach angesiedelt. Nachdem man es absolviert hatte, konnte man es aber auch in Gold Saucer spielen und der Vergnügungspark ist bekanntlich eines der großen Erlebnisse von Rebirth.

Nachdem Hamaguchi den „Schnitt“ zwischen Rebirth und dem dritten Teil der Trilogie ziemlich genau festgelegt hat, glauben jetzt einige Fans, dass der Abschluss der Trilogie mit einer Snowboarding-Szene beginnt. Amüsant wäre es.

Dass Snowboarden nicht dabei ist, soll aber keinen Fan grämen. Man habe jedoch eine Menge anderer Minispiele vorbereitet, so Hamaguchi. Besonders lobt er dabei das eingangs erwähnte Kartenspiel „Queen’s Blood“ lobt Hamaguchi, dieses möge er besonders.

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

Die 129 Fragen an Hamaguchi

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix