Kemono Teatime verbindet eure Teezeit mit Kemomimi, ASMR und Café-Manangement

Studio Lalala, eine Tochterfirma von FuRyu, hat Kemono Teatime angekündigt. Das Spiel soll Café-Management mit Kemomimi und ASMR verbinden und soll 2024 für PC-Steam auf mit englischen Texten veröffentlicht werden.

Ihr findet euch in einer entspannten Welt wieder, in der Tierohren zum Alltag gehören. In Melodius trefft ihr in eurem Lieblingscafé auf zahlreiche Kemomimi, das ist der japanische Begriff für menschlich gestaltete Manga- und Anime-Figuren mit Merkmalen von Tieren. Ihr verbringt eine entspannte Zeit mit ihnen und nippt nebenbei an eurem Tee oder Kaffee. Lernt eure Kunden kennen und bereitet ihnen ihren Lieblingstee zu!

Als Producer des Spiels treten Fuyuki Hayashi und Kotori Koiwai in Erscheinung. Die Synchronsprecherin Kotori Koiwai betreibt mit dem Branding „kotoneiro“ auch ASMR. NOCO ist für das Charakter-Design zuständig, die Musik kommt von Snail’s House, ein japanischer Youtube-Kanal mit 1,3 Millionen Abonnenten.

Seht den Ankündigungstrailer zu Kemono Teatime:

via Gematsu, Bildmaterial: Kemono Teatime, Studio Lalala