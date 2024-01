Seht euch das Eröffnungsvideo zu Like a Dragon: Infinite Wealth an

Ryu Ga Gotoku und SEGA haben das Eröffnungsvideo zu Like a Dragon: Infinite Wealth veröffentlicht. Das Video stellt vor allem das beteiligte Personal vor, allen voran die SynchronsprecherInnen. Mit dabei sind auch einige Promis, darunter Daniel Dae Kim (Lost) als Masataka Ebina und Danny Trejo (Machete) als Dwight.

Wer in den letzten Tagen noch nicht genug von „Pokémon-Inspirationen“ hatte, wird sie übrigens auch in „Infinite Wealth“ finden. Im neuen Ableger trifft ebenso Yakuza auf Animal Crossing. Like a Dragon: Infinite Wealth erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs. Die Handelsversion könnt ihr bei Amazon* vorbestellen.

Das Eröffnungsvideo:

Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio