Shadow of the Ninja Reborn: Neuer Vergleichstrailer stellt Remake und NES-Original gegenüber

Die beiden Publisher Natsume Atari und ININ Games sowie der Entwickler Tengo Project haben vor kurzem bekannt gegeben, dass das Retro-Ninja-Abenteuer Shadow of the Ninja Reborn nun doch erst im Sommer dieses Jahres erscheinen soll. Ein neuer Trailer stellt euch als kleine Entschädigung neu und alt gegenüber.

Eigentlich peilte der Entwickler das Frühjahr dieses Jahres als Erscheinungszeitraum an. Der Titel ist ein Remake des ursprünglich im Jahre 1990 für das Nintendo Entertainment System (NES) erschienenen Kult-Klassikers. Das Spiel erhält sogar einige neue Level. Erscheinen soll Shadow of the Ninja Reborn für PS5, PS4, Xbox Series, Switch und PCs via Steam.

Fans physischer Versionen dürfen sich freuen

Im Westen wird Shadow of the Ninja Reborn sowohl in digitaler, als auch in physischer Form erscheinen. Als physische Version wird das Ninja-Abenteuer hierzulande allerdings nur für PS5 und Switch zum Preis von 29,99 Euro erhältlich. Die digitalen Versionen soll ebenfalls zu diesem Preis erhältlich sein. Lediglich die PC-Version wird etwas günstiger via Steam zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein.

Der Vergleichstrailer zwischen Remake und Original

via Gematsu, Bildmaterial: Shadow of the Ninja Reborn, Natsume Atari, ININ Games, Tengu Project