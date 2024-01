Das kann sich richtig lohnen: „3 für 111 Euro“ auf brandneue Switch-Games – nur für kurze Zeit

Media Markt und Saturn sind heute Abend mit einer tollen „3 Spiele für 111 Euro“-Aktion live gegangen. Das lohnt sich natürlich vor allem bei Switch-Games und genau um die geht es diesmal!

Mit dabei sind nahezu alle brandaktuellen Games, die teilweise immer noch zum Vollpreis im Handel verkauft werden. Super Mario Bros. Wonder, Zelda: Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy, Pikmin 4 und Super Mario RPG, aber auch ganz neue Spiele wie Another Code: Recollection und Prince of Persia: The Lost Crown.

Das Angebot erstreckt sich nicht über das gesamte Sortiment, aber über viel mehr Games, als die Aktionsseiten listen. Klickt euch deshalb unbedingt noch in die Switch-Games-Kategorie vor, um weitere Spiele zu entdecken. Sie sind mit einem „3 für 111“-Label gekennzeichnet.

Auf den hinteren Seiten werdet ihr unter anderem noch mit Zelda: Link’s Awakening, Pokémon-Legenden: Arceus, Luigi’s Mansion 3 oder dem ebenfalls recht neuen Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz fündig. Schlagt ihr diesmal zu?

Die Aktion endet am 29. Januar um 9 Uhr.

Bildmaterial: Media Markt