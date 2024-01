Duck Detective: The Secret Salami zeigt euch die Ermittlungsarbeit im neuen Gameplay-Trailer

Das Berliner Entwicklerstudio Happy Broccoli Games hat einen neuen Trailer zu Duck Detective: The Secret Salami veröffentlicht, der 10 Minuten Gameplay zeigt. Das Spiel wird 2024 bei PC-Steam erscheinen. Beim kommenden Steam Next Fest wird es eine spielbare Demo geben.

Happy Broccoli Games vergleicht Duck Detective mit Aggretsuko und Return of the Obra Dinn. Nicht gerade die reichweitenstärksten Vergleiche, aber nicht weniger interessant. Aggretsuko ist eine japanische, animierte Comedy-Serie. 2019 gab es davon eine Serienadaption bei Netflix. Return of the Obra Dinn ist ein Indie-Game von Lucas Pope, dem Macher hinter Papers, Please.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Duck Detective: The Secret Salami, Happy Broccoli Games