Das war … Kalenderwoche 45/2023

Zelda als Live-Action-Film, Nintendos Konsolen-Zyklus sowie Fan-Wünsche für Final Fantasy VII Rebirth prägten eine eher ruhige Woche. Nach dem Überblick mit den interessantesten Videos haben wir zum Schluss noch zwei Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nintendo ist mit Filmumsetzungen auf den Geschmack gekommen. Das nächste Projekt ist nun offiziell und betrifft einen Live-Action-Film zu The Legend of Zelda. Eindrücke davon gab es zur Ankündigung noch nicht. Dafür ist bekannt, dass sich Nintendo mit Sony Pictures zusammentut.

Immer öfters zu reden gibt auch die nächste Konsolengeneration von Nintendo. Präsident Shuntaro Furukawa sieht die Switch als anders als frühere Hardware. So will man weiter Software für Switch veröffentlichen, ohne an das traditionelle Konzept des Lebenszyklus einer Plattform gebunden zu sein.

Fans wünschen sich verschiedene Dinge für das kommende Final Fantasy VII Rebirth (PS5). Damit ist natürlich auch Kazushige Nojima konfrontiert, der Story- und Szenario-Autor. Allerdings hat es auch taktlose Wünsche dabei.

Die Retro-Pixel-Reihe erhält mit Fairune: Fragment Isles (PC) im nächsten Jahr einen neuen Ableger. Zu den Neuveröffentlichungen gehört das actionreiche Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Die Erweiterung Tales of Arise: Beyond the Dawn (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ist inzwischen ebenfalls erhältlich. Neben dem Launchtrailer gibt es zusätzlich einen Prelude-Roman. Den Early Access verlassen hat in dieser Woche Ikonei Island: An Earthlock Adventure (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Das Gameplay stand beim kommenden Dragon Quest Monsters: Der dunkle Prinz (Switch) im Mittelpunkt. Eine weitere Charaktervorstellung gab es für Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) und drei neue Kämpfer sahen wir aus Jujutsu Kaisen: Cursed Clash (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Kurz vor der Veröffentlichung steht die Visual Novel Hira Hira Hihiru (PC) und Astral Ascent (PS4, PS5, Switch, PC) verlässt nächste Woche den Early Access. Bei Netflix gibt es im nächsten Jahr Witcher-Nachschub mit The Witcher: Sirens of the Deep.

Ein wenig gruseln könnt ihr euch mit dem neuen Trailer zu Alone in the Dark (PS5, Xbox Series, PC). Zum Puzzle-Koop-Rhythmus-Mix Super Crazy Rhythm Castle (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) von Konami gab es vertiefte Erklärungen. Aus Deutschland machten ebenfalls zwei Projekte Schlagzeilen: So startet das Survival-Spiel Enshrouded (PC) im Januar in den Early Access und bei Kickstarter hatte Tavern Talk (Switch, PC) Erfolg. Um einen Supermarkt kümmern müsst ihr euch in Discounty (PC). Für die offene Beta anmelden könnt ihr euch inzwischen bei Captain Tsubasa: Ace (Mobil).

Das 2D-Soulslike Salt and Sacrifice gibt es mit Switch und Steam nun für weitere Plattformen. Nächstes Jahr folgt dann Neptunia: Sisters VS Sisters für Switch und Xbox. Kurz bevor steht auch endlich die Switch-Version von Hogwarts Legacy. Bei Final Fantasy VII: Ever Crisis (Mobil) findet ihr frische Inhalte aus Final Fantasy IX. Der aktuelle Fighter Pass von The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) ist mit Hinako Shijo bald vollständig. Weiterhin aktiv ist Masahiro Sakurai bei YouTube. Sein aktuelles Thema sind die Kämpfervorstellungen für Super Smash Bros.

Insgesamt zwei neue Reviews gab es diese Woche bei JPGAMES. Für Serienfans empfehlenswert ist das neue Abenteuer von Kazuma Kiryu, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Das traditionelle, kompakte Yakuza benötigt Vorwissen. Getestet haben wir ebenfalls die Erweiterung Tales of Arise: Beyond the Dawn (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Der Fokus liegt hier auf der Geschichte, beim Gameplay setzt man auf Bewährtes, leider ohne Abwechslung.