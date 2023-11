Enshrouded: Survival-Spiel von deutschem Entwicklerstudio startet in den Early Access

Entwicklerstudio Keen Games, das seinen Sitz in Frankfurt am Main hat, wird sein Survival-Spiel Enshrouded am 24. Januar 2024 in den Early Access schicken. Der Early Access findet allerdings erst einmal nur auf PCs via Steam statt. Das Team verriet aber, dass das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt für Konsolen nachgereicht werden soll.

Mit der Vollversion soll es mehr Biome, neue Gegner und weitere Ressourcen, Rezepte und Waffen sowie Werkzeuge geben. Es wird außerdem zusätzliche Fertigkeiten im Skill-Baum geben. Zudem sind mehr Dekormöbel für die Basis der SpielerInnen geplant.

Im Kampf gegen wilde Tiere, Feinde und andere Elemente erwarten SpielerInnen vertraute Survival-Herausforderungen, aber keine Bestrafungen, während sie durch verschiedene Gebiete sowie Biome reisen und den tödlichen Nebel, der das Land heimsucht, durchqueren.

Der Early Access soll rund ein Jahr andauern. Dann will Keen Games den Preis etwas anheben und das Spiel vollwertig auf den Markt bringen. Wollt ihr euch noch vor dem Early Access ein Bild vom Spiel machen, könnt ihr unser ‚Angeschaut!‚ von der Gamescom 2023 lesen.

Der Trailer zur neuen Verkündung

Bildmaterial: Enshrouded, Keen Games