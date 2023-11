The King of Fighters XV: Hinako Shijo geht im November an den Start

SNK wird mit Hinako Shijo den nächsten DLC-Charakter zu The King of Fighters XV am 14. November an den Start bringen. Diesen Termin teilte man jetzt mitsamt eines neuen Trailers. Sie wird von Akane Tamura synchronisiert.

Hinako Shijo ist Teil des aktuellen Fighter Pass, der sechs DLC-Charaktere bietet. Bisher waren das Sylvie Paula Paula, Shingo Yabuki, Kim Kaphwan, Najd und Duo Lon. Hinako wird der sechste und letzte Charakter sein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation, PLAION