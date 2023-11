Prelude-Roman zu Tales of Arise: Beyond the Dawn ist nun vollständig auf Deutsch verfügbar

Erst kürzlich berichteten wir von einem dreiteiligen Prelude-Roman in Vorbereitung auf Tales of Arise: Beyond the Dawn. Ein erstes Kapitel – „Zwei, die sich kein Stück verändert haben“ – war zu dem Zeitpunkt bereits verfügbar.

Prelude-Roman vollständig

Pünktlich zum heutigen Start der Erweiterung folgen nun auch die beiden weiteren Kapitel. „Zwei, die offen für Veränderung sind“ widmet sich dabei den Charakteren Kisara und Dohalim. „Zwei, die sich verändern möchten“ fokussiert sich hingegen auf Alphen und Shionne. Erstmals gibt es alle drei Kapitel außerdem in deutscher Lokalisierung.

Die Erweiterung „Beyond the Dawn“ setzt direkt nach Tales of Arise an und wir wollen hier nicht zu viel verraten, falls ihr „Arise“ noch nicht gespielt habt. Der PlayStation Blog liefert weitere Story-Hintergründe:

Alphen und die restlichen Fünf werden einerseits als Befreier von Dahna gefeiert, aber gleichzeitig von den Renäern als Zerstörer ihrer Rechte beschimpft. Sie begegnen zufällig dem mysteriösen, aber mächtigen Mädchen Nazamil und bieten an, die Tochter eines renäischen Lords und einer danäischen Sklavin zu beschützen. Die Erweiterung stellt Spielende vor neue, spannende Herausforderungen und konfrontiert sie mit einer Welt, die vertraut scheint, sich aber weiterentwickelt hat.

Tales of Arise: Beyond the Dawn ist ab sofort verfügbar. Wir haben die Erweiterung bereits getestet und zeigten uns angetan von der Geschichte, aber auch etwas ernüchtert vom unveränderten Gameplay. Den passenden Launchtrailer gibt es heute natürlich auch.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Tales of Arise: Beyond the Dawn, Bandai Namco