Ikonei Island: An Eartlock Adventure hat den Early Access verlassen – hier ist der Launchtrailer

Schon vor rund einem Monat gab Snowcastle Games bekannt, dass Ikonei Island: An Earthlock Adventure am 9. November 2023 für PCs via Steam und Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird. Das Spiel erschien ursprünglich am 18. August 2022 im Early Access auf Steam.

Nun ist der Titel endlich erschienen und bietet mit der Freundesversion die Möglichkeit, dass andere SpielerInnen den Titel kostenlos mitspielen können. Allerdings ist bislang nur die PC-Version für 24,50 Euro erhältlich – mit Rabatt bis zum 21. November sogar nur für 20,82 Euro.

Die Xbox-Versionen sollen am 23. November 2023 nachgeliefert werden. BesitzerInnen einer PS4 oder PS5 müssen sich sogar noch bis zum 8. Februar 2024 gedulden. Am schlimmsten trifft es die Nintendo-Switch-Version: Sie soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen, der nicht genauer genannt wurde.

Das bietet Ikonei Island

In Ikonei Island erkunden wir die Insel und sammeln Ressourcen, um daraus Werkzeuge und Ausrüstung herzustellen. Wir können außerdem das Land bewirtschaften, um Pflanzen zu ernten. Damit wir uns auf der Insel wohlfühlen, können wir eine Basis bauen und so unser eigenes Zuhause erschaffen.

Es ist zudem möglich, sich mit den Tieren vertraut zu machen und ihre einzigartigen Fähigkeiten zu nutzen, um die Insel weiterzuerkunden. Natürlich gibt es auch NPCs, die ihre eigenen Geschichten haben und diese mit euch teilen. Doch auch PiratInnen haben es sich auf der Insel viel zu gemütlich gemacht. Nehmt euch vor ihnen in Acht!

Der Launchtrailer zum Spiel

Bildmaterial: Ikonei Island: An Earthlock Adventure, Snowcastle Games