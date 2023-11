In Discounty könnt ihr euren eigenen Supermarkt managen und retten

PQube arbeitet zusammen mit Crinkle Cut Games an der Veröffentlichung der Supermarktsimulation Discounty. Der Titel befindet sich momentan für PC in Entwicklung, ein Termin wurde bislang noch nicht verraten. Doch in einem ersten Trailer können wir sehen, was auf uns zukommt.

Das Spiel versetzt uns nach Blomkest. Unsere Tante hat uns gerufen, um in der heruntergekommenen Hafenstadt mit schwindender Bevölkerung den einzigen Supermarkt zu übernehmen. Es liegt an uns, die Filiale zu retten.

In Discounty tun wir das, was wir in einem Supermarkt machen müssen. Regale einräumen, mit KundInnen sprechen und Rabatte erstellen gehören beispielsweise dazu. Wir können uns aber auch mit KundInnen anfreunden. Jeder Charakter hat seine eigene Einkaufsliste und seine eigenen Präferenzen, die wir bedienen müssen.

Es ist sogar möglich, mit lokalen Produzenten von Lebensmitteln zu handeln. Haben wir ihr Vertrauen gewonnen, können wir einzigartige Deals erstellen und lokale Speisen anbieten.

Wir können den Shop so aufbauen, wie wir wollen. Wir müssen dabei nur alle Aufgaben im Blick behalten, um stetig zu wachsen. Sollten wir es allerdings mit dem Wachstum des Supermarkts übertreiben, könnte das die Wut der BewohnerInnen auf sich ziehen.

Der Trailer zu Discounty

Bildmaterial: Discounty, PQube Games, Crinkle Cut Games