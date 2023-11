Bereits im Juni berichteten wir von einem „Big Deal“ zwischen Nintendo und Universal, der eine Filmumsetzung von The Legend of Zelda zum Gegenstand hatte. Nun folgt die offizielle Ankündigung seitens Shigeru Miyamoto: Ein Live-Action-Film zu The Legend of Zelda ist tatsächlich in Arbeit.

Aber: Der Film entsteht nicht, wie angenommen, in Zusammenarbeit mit Universal, sondern Sony Pictures Entertainment. Nintendo soll mehr als 50 Prozent des Filmes finanzieren, den Rest übernimmt das Partnerunternehmen. So nah war das Zelda-Franchise Sony wohl noch nie.

Die Produktion wird von Shigeru Miyamoto beaufsichtigt, in Zusammenarbeit mit Avi Arad. Auf dem Regiestuhl nimmt Wes Ball statt. Im entsprechenden Tweet erklärt Miyamoto:

Miyamoto hier. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Avi Arad-san, der viele Megahit-Filme produziert hat, am Live-Action-Film von The Legend of Zelda. Ich habe Avi-san gebeten, diesen Film mit mir zu produzieren, und wir haben jetzt offiziell mit der Entwicklung des Films begonnen, wobei Nintendo selbst maßgeblich an der Produktion beteiligt war. Bis zur Fertigstellung wird es noch einige Zeit dauern, aber ich hoffe, Sie freuen sich darauf, es zu sehen.

Avi Arad produzierte in der Vergangenheit viele Blockbuster – darunter etwa die ersten Live-Action-X-Men-Filme oder auch Sam Raimis Spider-Man-Streifen. Wes Bell ist hingegen für seine „Maze Runner“-Filme bekannt. Außerdem verantwortet er die Regie des anstehenden „Kingdom of the Planet of the Apes“.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo