Alone in the Dark: Neuer Trailer zeigt unheimliche Gegner und gruselige Umgebungen

THQ Nordic hat neues Gameplay zu Alone in the Dark veröffentlicht. Der neue Trailer „Looking for Jeremy“ zeigt neue Spielszenen, unheimliche Gegner und gruselige Umgebungen.

Tauche ein in düstere Gefilde und gefährliche Situationen – aber was real ist und was nicht? Die Munition ist knapp und die Monster sind der reinste Albtraum – manchmal ist es besser, wegzulaufen und Kämpfe zu vermeiden.

Szenen sollen variieren, je nachdem, ob ihr mit Emily oder Edward spielt. THQ Nordic bezeichnet das Reboot als einen „Liebesbrief an das bahnbrechende Original“. Nach einer Verschiebung erscheint Alone in the Dark am 16. Januar 2024. Übrigens, anders als andere aktuelle Horror-Games, auch physisch. Eine Handelsversion könnt ihr bei Amazon* für Konsolen vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Alone in the Dark, THQ Nordic, Pieces Interactive