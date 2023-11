In Hira Hira Hihiru kehren die Toten wieder zurück, aber nicht als hirnlose Zombies

Ein nie aussterbender Trend ist es, Zombies in Videospielen einzubinden. Doch was, wenn die wiederkehrenden Personen keine hirnlose Wesen, sondern teilweise immer noch Menschen sind?

Diese Prämisse begegnet uns in Hira Hira Hihiru. Dabei handelt es sich um eine Visual Novel, in der wir in die Rollen von zwei Protagonisten schlüpfen. Zum einen spielen wir Takeo Tenma, einen Studenten mit der Krankheit Aeroderma, und Masamitsu Chigusa, einem jungen Doktor, der seinen Lehrer Dr. Shuhei Katori bei seinen Feldstudien unterstützt.

Im Japan ist zur Zeit der Taisho-Ära nämlich eine Krankheit namens Aeroderma ausgebrochen, durch die die Toten wieder zum Leben erweckt werden. Sie haben jedoch eine geminderte Wahrnehmung, ein schwindendes Gedächtnis und ein geringeres Bewusstsein. Ihre Körper verrotten langsam.

Dr. Shuhei Katori setzt in seinen Studien alles daran, die Lebensbedingungen für die Aeroderma-Patienten zu verbessern. Doch in Japan entwickelt sich der Fortschritt langsamer als in anderen Ländern.

Hira Hira Hihiru erscheint am 17. November 2023 für PC via Steam. Die Texte werden nicht auf Deutsch, aber immerhin auf Englisch sowie Chinesisch und Japanisch zur Verfügung stehen. Es gibt sogar eine Demo, in der ihr reinschnuppern könnt.

Der Trailer zu Hira Hira Hihiru

Bildmaterial: Hira Hira Hihiru, Aniplex.exe/Ba-Ku