Mit The Witcher: Sirens of the Deep winkt ein neuer Anime – und die Geralt-Stimme ist mit dabei

Netflix hat enthüllt, dass Doug Cockle – die raue wie beliebte Stimme von Geralt von Riva in der „The Witcher“-Serie von CD Projekt Red – seine Rolle als silberhaariger Hexer in einem neuen Animationsfilm erneut bekleiden wird.

Ein jahrhundertealter Konflikt und Geralt mittendirn

The Witcher: Sirens of the Deep ist der Titel des Filmes, der voraussichtlich Ende nächsten Jahres via Netflix veröffentlicht werden soll. In Geralts neuem Animationsabenteuer, untersucht er eine Reihe von Angriffen in einem Küstendorf. Doch als die Antworten langsam ans Licht kommen, gerät Geralt in einen jahrhundertealten Konflikt zwischen Menschen und Wassermenschen.

„Er muss auf seine Freunde zählen – alte und neue“, deutet Netflix in der entsprechenden Ankündigung an, „um das Rätsel zu lösen, bevor die Feindseligkeiten zwischen den beiden Königreichen zu einem offenen Krieg eskalieren.“

„Sirens of the Deep“ basiert auf der Kurzgeschichte „A Little Sacrifice“ des „The Witcher“-Autors Andrzej Sapkowski und wird von Kang Hei Chul inszeniert, der bereits bei Netflix‘ vorherigem animierten Witcher-Film „Nightmare of the Wolf“ Regie führte.

The Witcher: Sirens of the Deep im offiziellen Teaser

via Eurogamer, Bildmaterial: Netflix