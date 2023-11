Like a Dragon Gaiden stellt euch seinen Protagonisten Joryu im neuen Trailer vor

Sega und Entwickler Ryu Ga Gotoku haben einen neuen Trailer zu Like a Dragon Gaiden veröffentlicht. Das Video stellt euch den Protagonisten Kazuma Kiryu vor, der im Spiel auf den Codenamen Joryu hört. Im Trailer spricht er zu Beginn Japanisch, ganz so wie im Spiel. Die englische Sprachausgabe wird diesmal erst nachgeliefert.

Dem Spielspaß tut das keinen Abbruch: In unserem Test beschreiben wir Like a Dragon Gaiden als „ein wohliges Wiedersehen mit unserem liebsten Protagonisten Kiryu – eine fast nostalgische Rückkehr zu alten Tugenden“. Hier lest ihr mehr.

Falls ihr schon alles wisst: Like a Dragon Gaiden erscheint am 9. November für PlayStation, Xbox und PCs. Im Xbox Game Pass wird es am Tag eins verfügbar sein. Eine Handelsversion gibt es hierzulande nicht, jedoch bietet die asiatische Version auch deutsche und englische Texte. Ihr könnt sie bei Play-Asia* bestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio