Sonntagsfrage: Werdet ihr euch Der Junge und der Reiher im Kino anschauen?

Ghibli-Filme haben etwas magisches an sich. Sie zeigen uns eine Welt, in der alltägliche Dinge verzaubert werden können, Kinder in mystische Welten unterwegs sind oder traurige Schicksale das Herz berühren. Dazu gesellt sich ein atemberaubender Zeichenstil, der bis heute für viele ZuschauerInnen zeitlos ist und zum Großteil aus der Feder von Hayao Miyazaki stammt.

Es ist also kein Wunder, dass sich viele auf Der Junge und der Reiher freuen. Nach neusten Informationen läuft der Film am 04. Januar 2024 in den deutschen Kinos. Habt ihr euch das Datum bereits im Kalender markiert und werdet ihr euch den Film im Kino anschauen? Verratet es uns in der heutigen Sonntagsfrage.

Filmbeschreibung (via Filmstarts):

Während eines Luftangriffs auf Tokio kommt die Mutter des zwölfjährigen Mahito Maki (Stimme im Original: Soma Santoki) ums Leben. Als sein Vater daraufhin die jüngere Schwester seiner verstorbenen Frau heiratet und mir seiner Familie aus der Stadt aufs Land zieht, beginnt für Mahito eine schwere Zeit. Dieser kann sich mit der neuen Familiensituation überhaupt nicht anfreunden. Schon bald stößt er auf einen mysteriösen Turm und einen sprechenden Reiher (Masaki Suda), der im verkündet, dass seine Mutter noch am Leben ist und in diesem eigenartigen Bauwerk gefangen gehalten wird. Als dann auch noch seine Stiefmutter verschwindet, macht sich der junge Abenteurer auf den Weg in den geheimnisvollen Turm. Hier entdeckt er eine magische Welt voller fantastischer Kreaturen. Welchen Gefahren muss sich Mahito auf seiner Reise stellen?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 05. November