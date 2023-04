Das war … Kalenderwoche 14/2023

Joy-Con-Drift und ein Handheld von Sony – zwei Themen mit gewissem Retro-Wert sorgten in dieser Woche für Wirbel. Aber auch Resident Evil 4 und der Super-Mario-Film sorgten für Gesprächsstoff. Nach den Neuveröffentlichungen beschließen wir die Woche mit allen weiteren Videos. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Erwartet uns bald ein neuer PlayStation-Handheld? Ein Medienbericht will entsprechende Pläne in Erfahrung gebracht haben. Eine „Vita 2“ sollte man hingegen nicht erwarten, denn die Grundlage soll Remote Play sein. Auch ein PlayStation-5-Pro-Modell soll anstehen.

Schon jahrelang ein großes Ärgernis ist der Joy-Con-Drift von Nintendo Switch. Nun bietet Nintendo eine kostenlose Reparatur an. Diese gilt sogar, wenn die Garantie eigentlich abgelaufen ist.

Der Mercenaries-Modus ist für Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox Series, PC) inzwischen verfügbar. Damit halten auch einige Mikrotransaktionen Einzug ins Spiel. Für negative Schlagzeilen sorgte das Remake-Projekt jedoch auch. So ist die neue Darstellerin von Ada Wong toxischen Kommentaren ausgesetzt.

Der Super Mario Bros. Film läuft nach langer Wartezeit endlich in den Kinos. Während die Fans für gute Umsätze sorgen, steht nun aber auch bald der Heimkino-Start an. Den Schwung könnte man natürlich gleich mit einem neuen Spiel mitnehmen. Shigeru Miyamoto wollte sich aber auf keine präzise Aussage einlassen.

Square Enix hat die Final Fantasy Pixel Remaster (PS4, Switch) für Konsolen datiert. Schon am 19. April ist es so weit, auch an der kritisierten Schriftart hat man geschraubt. Zu den Neuveröffentlichungen in den letzten Tagen gehörten die Vanillaware-Neuauflage GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5, Switch), der Stealth-Plattformer The Library of Babel (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und das „Ratroidvania“ Curse of the Sea Rats (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Am 1. September erscheint Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles (PS5, Switch, PC), zu dieser Meldung ging man genauer auf Rhapsody II: Ballad of the Little Princess aus der Sammlung ein. Noch im April steht nach einer Verschiebung endlich Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (Switch) an. Im Übersichtstrailer beantwortet Nintendo nun eure Fragen. Aus Blue Protocol (PS5, Xbox Series, PC) könnt ihr euch derweil den Eröffnungsfilm ansehen. Die Vorstellungen aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) gingen mit Asuka Kazama und Leroy Smith weiter. Square Enix hielt zu Final Fantasy XVI (PS5) hingegen das Momentum mit kurzen Clips zu Titan, Ifrit und Bahamut aufrecht.

Ab nächster Woche könnt ihr Pokémon Stadium im Abo von Nintendo Switch Online spielen. Für One Piece Odyssey (PS4, PS5, Xbox Series, PC) hat Bandai Namco die Erweiterung Reunion of Memories angekündigt. Zur visuellen Adaption SAND LAND könnt ihr euch den ersten Trailer ansehen. Wie das taktische Gameplay aus Fairy Fencer F: Refrain Chord (PS4, PS5, Switch, PC) funktioniert, zeigt der aktuelle Trailer. Um weitere Charaktere kümmerte man sich beim Otome Charade Maniacs (Switch). Auch die Romance-Visual-Novel ONE. (Switch, PC) zeigte mit Mayu Shiina einen Charakter.

In Lemminge-Erinnerungen könnt ihr schon bald mit Tin Hearts (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) schwelgen, zunächst jedoch nur auf Switch. In der Farming-Simulation Homestead Arcana (Xbox Series, PC) geht es ebenfalls noch im April an die Bekämpfung des Miasmas. Vorerst nur für Japan geplant ist Blaze Union: Story to Reach the Future Remaster (Switch, Mobil). Den 2D-Sidescroller Lost Epic könnt ihr bald auch auf Switch spielen. Ein kostenloses Update ist ab sofort für Wild Hearts (PS5, Xbox Series, PC) erhältlich und die kommenden DLC-Pläne wurden zu The King of Fighters XV (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) konkretisiert.