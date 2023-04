Farmerhexe gegen Miasma: Homestead Arcana erscheint im April für Xbox und PCs

Homestead Arcana wird am 21. April 2023 für Xbox Series und PCs erscheinen, wie Skybound Games und Entwickler Serenity Forge bekannt gaben. Das Spiel wird darüber hinaus auch im Xbox Game Pass an den Start gehen.

Um auf dem Markt der Farming-Simulatoren zu bestehen, müssen sich Entwickler aufgrund der Masse an Farming-Titeln neue Spielelemente einfallen lassen. Homestead Arcana möchte auch in der Bauernhof-Simulationsliga mitmischen. Ihr schlüpft in die Rolle einer Farmerhexe, an deren Seite die kleine Katze Huckleberry steht.

Die Welt ist einer großen Gefahr ausgesetzt, denn das dunkle Miasma droht, das Gebiet zu verseuchen. Um das Geheimnis hinter dem Miasma zu lüften, muss sich die Farmerhexe in das Gebiet begeben und sich dort den gefährlichen, verseuchten Tieren stellen.

Als Hilfsmittel kann die Hexe neue Pflanzen entdecken und sich um diese in einem eigenen Garten kümmern. Die Pflanzen haben nämlich die Fähigkeit, das Land vom Miasma zu heilen. Außerdem kann die Farmerhexe neue Zauber erlernen, Samen und Rezepte finden und das eigene Gehöft vergrößern.

Ein neuer Trailer:

